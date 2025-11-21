На Латвию идёт снежный циклон: прогноз на выходные и новую неделю

В ночь на субботу во многих местах пройдёт кратковременный дождь со снегом, на дорогах образуется гололёд. Днём ожидаются кратковременные осадки местами в Курземе и Видземе. В воскресенье осадки ожидаются преимущественно только в Курземе.

В выходные на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. С прояснением неба температура воздуха ночью и утром опустится до 0..-6 градусов, но на побережье сохранится тепло +2..+6 градусов. Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, на побережье — до +7 градусов.

В понедельник с юго-востока приблизится циклон и снежные облака, осадки ожидаются в основном в восточной части Латвии. В течение оставшейся части следующей недели местами возможны снег и дождь. В самые холодные ночи температура воздуха местами опустится ниже -5 градусов.