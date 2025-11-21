Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Латвию идёт снежный циклон: прогноз на выходные и новую неделю

21 ноября, 2025 08:07

В субботу и воскресенье на большей части территории Латвии будет солнечно, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу во многих местах пройдёт кратковременный дождь со снегом, на дорогах образуется гололёд. Днём ожидаются кратковременные осадки местами в Курземе и Видземе. В воскресенье осадки ожидаются преимущественно только в Курземе.

В выходные на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. С прояснением неба температура воздуха ночью и утром опустится до 0..-6 градусов, но на побережье сохранится тепло +2..+6 градусов. Максимальная температура воздуха составит 0..+5 градусов, на побережье — до +7 градусов.

В понедельник с юго-востока приблизится циклон и снежные облака, осадки ожидаются в основном в восточной части Латвии. В течение оставшейся части следующей недели местами возможны снег и дождь. В самые холодные ночи температура воздуха местами опустится ниже -5 градусов.

Обновлено: 10:40 21.11.2025
Оплатят жильцы или домоуправление? Идёт ремонт рижской многоэтажки

09:36

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Загрузка

Что из овощей и фруктов замораживать, а что — нет: полезный опыт

09:22

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

Простая особенность WhatsApp помогла собрать 3,5 млрд номеров безо всякой утечки

09:16

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

09:15

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

09:12

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

09:07

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

08:57

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

