Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

За направлением - к врачу

Необходимо обследование

Что надо предпринять, чтобы выяснить, будет ли установлена инвалидность, как дальше лечиться, пройти обследование? Какое состояние здоровья считается серьезным заболеванием, а какое - обычным заболеванием?

1. Сначала следует обратиться к своему семейному врачу или лечащему врачу-специалисту. Тот осматривает пациента и направляет на дальнейшее обследование состояния здоровья.

2. По результатам комплексного медицинского осмотра и соответствующего лечения врач выносит решение о направлении пациента с результатами обследования и заключением в Государственную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK).

3. Для определения степени потери трудоспособности и установления инвалидности пациенту надо подать заявление в VDEаVK, а также подготовить необходимые для экспертизы документы - результаты исследований, заключение врача. Это может сделать сам пациент или его законный представитель (лечащий врач). Подать заявление можно почтой, электронной почтой с надежной э-подписью...

Обращаться за инвалидностью – такие слова все чаще встречаются в разговорах жителей. В среднем в Латвии уже каждый девятый житель имеет инвалидность (с учетом детей-инвалидов). А чего мы хотим, если к врачу вовремя не попасть, а за полную цену ходить – не у всех есть такие средства, чтобы 60-80 евро отдавать за визит, и это только за одно посещение.

В то же время официальная статистика не учитывает тех, кто тихо гаснет и не обращается к врачам по вышеуказанным причинам. Немало тяжелобольных, которые на ногах переносят свои хвори. Вот вам и причина, почему смертность превышает рождаемость.

Заболевания переходят в хронические, люди теряют здоровье и трудоспособность. И тогда устанавливается инвалидность, чтобы человек мог получать пенсию или пособие, даются льготы, чтобы обеспечить ему хотя бы минимальные потребности...

Функциональные ограничения

Когда проводится экспертиза здоровья

После того как пациент или его законный представитель (лечащий врач) подали заявление в VDEаVK, назначается экспертиза инвалидности или трудоспособности. Экспертиза проводится людям с нарушениями физического или умственного здоровья, если они приводят к следующим последствиям:

- человек непрерывно лечится - по меньшей мере шесть месяцев перед датой проведения экспертизы;

- у человека возникли стабильные ограничения функционирования, что удостоверяется медицинскими документами.

В некоторых случаях, если нарушения здоровья являются тяжелыми и с неблагоприятным прогнозом или возникли стабильные ограничения функционирования, подать заявление на проведение экспертизы инвалидности можно и раньше шести месяцев лечения...

Повторная инвалидность

Изменения в законе «Об инвалидности»

Поправки к закону «Об инвалидности», которые вступили в силу в этом году, устанавливают новые сроки повторного определения инвалидности. Уточнен также и порядок проведения - изменения в статье 8-й закона.

* Житель может подавать во врачебную комиссию документы с просьбой установления инвалидности не чаще одного раза в шесть месяцев (8-я статья, часть 6-я).

До истечения шестимесячного срока можно обратиться в комиссию только в случае, если состояние здоровья пациента существенно ухудшилось и ограничение функций жизнедеятельности считается стабильным, что подтверждается медицинскими документами.

* Статья 8-я. При подаче заявлений во VDE?VK следует учитывать, что начало срока повторной инвалидности зависит от времени подачи документов на экспертизу. А именно: подает ли житель документы менее чем за два месяца до окончания текущего периода инвалидности или до окончания срока остается более двух месяцев.

* При повторной экспертизе инвалидности нужно учитывать, что если на день представления в комиссию всех необходимых документов действующая инвалидность продолжается еще не менее четырех месяцев, то комиссии дано право провести экспертизу и принять решение в течение трех месяцев со дня поступления документов...

Три группы инвалидности

Зависит от степени потери трудоспособности

Врачебная комиссия (VDEaVK) на основании представленных жителем документов о состоянии здоровья устанавливает степень функциональных ограничений пациента и процент (не)трудоспособности. Тогда принимается решение об установлении группы инвалидности или отказе в этом.

Инвалидность устанавливается жителям от 18 лет до возраста, необходимого для предоставления государственной пенсии по старости (в 2023 году это 64 года и 6 месяцев).

* 1-я группа инвалидности. Устанавливается, если у проходящего комиссию жителя:

- сильно выражено ограничение физических или психических способностей;

- больному требуются постоянный уход и надзор;

- сильно ограничена способность трудиться и ухаживать за собой;

- невозможна интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как очень тяжелая инвалидность; потеря трудоспособности составляет 80-100%.

* 2-я группа инвалидности. Устанавливается, если у человека:

- выражено ограничение физических или психических способностей;

- ограничена способность трудиться и ухаживать за собой;

- интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи невозможна.

Характеризуется как тяжелая инвалидность; потеря трудоспособности составляет 60-79%.

* 3-я группа инвалидности. Устанавливается, если у жителя:

- умеренно выражено ограничение физических или психических способностей;

- ограничена способность работать и ухаживать за собой;

- затруднена интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как умеренно выраженная инвалидность; потеря работоспособности составляет 25-59%.

* Также определяется прогнозируемая инвалидность. Это ограничение физических или психических способностей, вызванное болезнью или травмой, когда после длительного (максимально 52 недели) лечения возможно установление инвалидности...

V Сроки инвалидности

Инвалидность назначается или на определенный срок, или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно):

- до 18 лет - на один год, два, пять лет или до 18-летнего возраста;

- с 18 лет - на шесть месяцев, один год, два, пять лет или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).

(!) Пациенты, достигшие возраста, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, сохраняют статус инвалида:

- если им пришло время проводить повторную экспертизу инвалидности;

- если функциональные ограничения связаны с объективными возрастными изменениями в организме, которые были обнаружены до достижения пенсионного возраста...

Полезная информация

* Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK) имеет подразделение в Риге и 8 медицинских комиссий в регионах (Даугавпилс, Екабпилс, Лиепая, Резекне, Гулбене, Валмиера, Кулдига, Елгава).

* Процесс определения степени трудоспособности и оказание помощи в организации реабилитации пациента регулируют закон «Об инвалидности» и правила Кабинета министров № 805 от 23 декабря 2014 года «О критериях, сроках и порядке установления прогнозируемой инвалидности, инвалидности и потере трудоспособности»...

(!) Подробнее о порядке проведения экспертизы инвалидности и режиме работы региональных отделений Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности:

- на портале: vdeavk.gov.lv

- по телефонам: 29632807, 67614885;

- по электронной почте: pasts@vdeavk.gov.lv;

- консультации по телефону: konsultacijas@vdeavk.gov.lv;

- почтовый адрес: Ventspils iela 53, R?ga, LV-1002

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА