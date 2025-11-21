За салют «по Москве» — штраф до 1400 евро: как встретим Новый год?

Комитет Рижской думы по безопасности, общественному порядку и борьбе с коррупцией поддержал новые обязательные правила, которые наконец-то наводят ясность в том, как можно использовать фейерверки и сценическую пиротехнику на территории города. Главная идея проста: ночной покой жителей — превыше всего. Поэтому в тёмное время суток пиротехника фактически окажется под запретом. Исключение сделают лишь для крупных общественных мероприятий, официально согласованных с городскими властями.

В Риге собираются полностью запретить запуск фейерверков с 23:00 — именно в тот момент, когда в Москве наступает Новый год. Каждый год в разных районах находятся те, кто предпочитает праздновать по московскому времени, и их салюты разлетаются над городом раньше полуночи. Но теперь традиция запускать фейерверки «вместе со страной-агрессором» перестанет быть возможной: новогодний салют в столице будет разрешён только в течение одного часа — с 00:00 до 01:00.

Во время праздников Рижская муниципальная полиция намерена усилить контроль за пиротехническими забавами. В поле зрения окажутся и те, кто решит встретить Новый год раньше остальных. Однако активная работа полицейских начнётся только после официального утверждения новых правил — депутаты надеются сделать это уже в начале декабря.

Нарушителей ждут весьма ощутимые штрафы: до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для компаний и организаций. В передаче также напомнили, что подобные ограничения уже несколько лет успешно действуют в Огрском крае.