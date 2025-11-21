Месть Эрдогана: лайнер с российскими туристами не пустили в Стамбул

Подобная ситуация произошла впервые, ранее лайнер неоднократно заходил в Стамбул — причины отказа судовладельцу портовая администрация не разъяснила, заявили в компании «СК Аквилон» (агент по продажам туров на лайнере «Астория Гранде»).

В результате лайнер, простоявший несколько часов на якоре в Мраморном море, отправился к конечной точке круиза — в Сочи.

Агентство «Анадолу» сообщало, что на борту лайнера находятся 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа. В рамках круиза лайнер посетил порты Антальи, Аланьи и Измира.

Международный круизный лайнер «Астория Гранде» с июля 2022 года совершает еженедельные морские круизы под флагом Палау из Сочи в Турцию, Грецию и Египет.

Напомним, что накануне под удар российского дрона в украинском порту Измаил попал турецкий газовоз. На нем возник пожар.

