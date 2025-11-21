Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за полного перехода на электронные направления пациентам приходится ждать дольше

© LETA 21 ноября, 2025 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начат окончательный этап полного перехода на электронные направления к врачам-специалистам или на обследования. Для этого создан новый раздел в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

В четверг медицинские учреждения и пациенты столкнулись с тем, что ждать оформления направления пришлось дольше обычного. Проблемы возникли из-за того, что новая система пока не синхронизирована с теми информационными программами, которыми пользуются крупные больницы и семейные врачи, и именно это сейчас создает определенные неудобства.

Цель нововведения - полностью оцифровать процесс выдачи и регистрации направлений, а также искоренить практику, когда пациент с одним направлением записывается в очереди в несколько медицинских учреждений, искусственно продлевая их.

Переходный период, в который еще можно будет использовать бумажные направления, продлится до мая следующего года.

В случае, если врач не имеет доступа к интернету или система не работает, можно будет выписать бумажное направление, однако затем врач или медицинское учреждение будут обязаны это же направление оцифровать.

Пациент должен учитывать, что электронное направление будет действительным в течение трех месяцев и записаться в дальнейшем по одному направлению можно будет только в одно медицинское учреждении, а значит, нельзя будет встать в очередь сразу в нескольких местах.

Например, в практике семейного врача Айниса Дзалбса в Стальгене электронные направления сейчас составляют всего 10-15% от общего числа направлений, что немного. И причины этому разные. И привычки пациентов, и опасения по поводу различных технических неполадок.

"У нас и сейчас эпизодически наблюдаются перебои в работе ЭСЗ", - добавил Дзалбс.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша (КУБС) также признали - самая большая проблема в том, что новый раздел ЭСЗ не интегрирован в информационную систему больницы, и поэтому приходится выполнять двойную работу - бумажное направление вводить в цифровую систему.

В регистратуре целый день очередь. Чтобы до кого-то дозвониться, нужно ждать дольше обычного.

Заведующая отделом информации и обслуживания клиентов КУБС Дзинтра Клявиня рассказала: "Сегодня ввод в систему первого бумажного направления занял десять минут. Мы говорим пациентам, чтобы они приходили за 15 минут до назначенного времени. К нам с бумажными направлениями приходит почти половина пациентов, и если оцифровывать все, что нужно, то нашим пациентам придется приходить как минимум за час до назначенного визита к врачу"

(Lsm.lv).

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

