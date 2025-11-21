Ещё доступны 13 рейсов: как латвийцы продолжают ездить в Белоруссию и РФ

Всего доступно 13 рейсов - в Минск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск - и в общей сложности примерно 7 тыс. человек ежемесячно ими пользуются.

Министерство сообщения быстрых решений по прекращению рейсов не обещает, в том числе обращая внимание на судебные и финансовые риски в случае, если будут аннулированы действующие лицензии перевозчиков.

В феврале Сейм большинством голосов поддержал запрет на пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, поручив его дальнейшее рассмотрение парламентской комиссии по народному хозяйству. Однако, как напомнил на заседании комиссии Сейма по запросам депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение), комиссия так и не рассмотрела проект решения, хотя на это был отведен месяц.

Вместе с девятью депутатами Нацобъединения Витенбергс обратился к министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") с вопросом, почему ограничения распространены только на нерегулярные пассажирские перевозки.

Когда Витенбергс задал этот же вопрос члену партии Швинки Каспару Бришкенсу, прозвучал ответ: "Минсообщения над этим работает".

Несмотря на то, что МИД и службы безопасности призывают людей не ездить в страны-агрессоры, по-прежнему многие это делают.

С 2024 года каждый месяц примерно 5 тыс. граждан и жителей Латвии отправляются в Беларусь и около 2 тыс. - в Россию, указывая в качестве цели посещения шопинг, различные мероприятия, посещение родственников и друзей и получение услуг.

В ответе на запрос депутатов Минсообщения согласилось с тем, что аннулирование действующих маршрутов, прекращение выдачи новых разрешений и отказ в продлении уже выданных юридически обоснованы с учетом соображений безопасности.

В то же время существует риск, что перевозчики в таком случае потребуют компенсаций, а это обернется для государства финансовыми убытками и судебными разбирательствами. В поисках долгосрочного решения Минсообщения сейчас рассматривает необходимость изменения закона об автоперевозках или правил Кабмина № 37 - включения оценки рисков безопасности как основания для ограничения или приостановления выдачи разрешений.

(Diena)