Ещё доступны 13 рейсов: как латвийцы продолжают ездить в Белоруссию и РФ

21 ноября, 2025 11:23

Важно 0 комментариев

Несмотря на то, что нерегулярные пассажирские автобусные перевозки в Белоруссию и Россию прекращены, регулярные рейсы по-прежнему продолжаются, что дает возможность свободно посещать страны-агрессоры.

Всего доступно 13 рейсов - в Минск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск - и в общей сложности примерно 7 тыс. человек ежемесячно ими пользуются.

Министерство сообщения быстрых решений по прекращению рейсов не обещает, в том числе обращая внимание на судебные и финансовые риски в случае, если будут аннулированы действующие лицензии перевозчиков.

В феврале Сейм большинством голосов поддержал запрет на пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, поручив его дальнейшее рассмотрение парламентской комиссии по народному хозяйству. Однако, как напомнил на заседании комиссии Сейма по запросам депутат Янис Витенбергс (Нацобъединение), комиссия так и не рассмотрела проект решения, хотя на это был отведен месяц.

Вместе с девятью депутатами Нацобъединения Витенбергс обратился к министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") с вопросом, почему ограничения распространены только на нерегулярные пассажирские перевозки.

Когда Витенбергс задал этот же вопрос члену партии Швинки Каспару Бришкенсу, прозвучал ответ: "Минсообщения над этим работает".

Несмотря на то, что МИД и службы безопасности призывают людей не ездить в страны-агрессоры, по-прежнему многие это делают.

С 2024 года каждый месяц примерно 5 тыс. граждан и жителей Латвии отправляются в Беларусь и около 2 тыс. - в Россию, указывая в качестве цели посещения шопинг, различные мероприятия, посещение родственников и друзей и получение услуг.

В ответе на запрос депутатов Минсообщения согласилось с тем, что аннулирование действующих маршрутов, прекращение выдачи новых разрешений и отказ в продлении уже выданных юридически обоснованы с учетом соображений безопасности.

В то же время существует риск, что перевозчики в таком случае потребуют компенсаций, а это обернется для государства финансовыми убытками и судебными разбирательствами. В поисках долгосрочного решения Минсообщения сейчас рассматривает необходимость изменения закона об автоперевозках или правил Кабмина № 37 - включения оценки рисков безопасности как основания для ограничения или приостановления выдачи разрешений.

(Diena)

Главные новости

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже
Важно

Пушкин жил, Пушкин жив: автор рижской скульптуры установил памятник в Париже

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Эксклюзив

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
Важно

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Обновлено: 14:50 21.11.2025
Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
В Риге открывается главный рождественский базарчик

13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать