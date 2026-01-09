Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия — лидер по оборонным расходам в Европе (ЦИФРЫ)

© LETA 9 января, 2026 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия является лидером в Европейском союзе (ЕС) по доле расходов на безопасность как в расчете на валовой внутренний продукт (ВВП), так и в расчете доли расходов на безопасность в бюджетных расходах всех государств-членов ЕС.

Это подтверждают данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

"Eurostat" регулярно собирает и анализирует различные данные по всем государствам ЕС, а также по Норвегии, Исландии и Швейцарии. Бюро собирает статистику по расходам национальных правительств примерно по 80 функциональным статьям.

Норвегия и Исландия являются членами Организации Североатлантического договора (НАТО), в то время как Швейцария - нет.

В настоящее время НАТО объединяет более 30 стран.

Расходы Латвии на оборону в 2023 году составили 3,1% ВВП. Это в 2,4 раза больше, чем в среднем по ЕС (1,3%), и страна заняла первое место среди государств-членов ЕС по этому показателю.

На втором месте в ЕС оказалась Эстония (2,7% ВВП), а на третьем - Литва (2,5% ВВП).

Далее следуют Греция (2,2% ВВП), Польша (2,1% ВВП) и Кипр (1,9% ВВП).

В десятку лидеров ЕС также вошли Венгрия (1,9% ВВП), Дания (1,8% ВВП), Франция (1,8% ВВП) и Швеция (1,8% ВВП).

Норвегия (1,8% ВВП), Румыния (1,7% ВВП), Болгария (1,5% ВВП) и Финляндия (1,4% ВВП).

Ниже среднего показателя по ЕС в 2023 году расходы на оборону были в Чехии (1,2% ВВП), Италии (1,2% ВВП), Словении (1,2% ВВП), Словакии (1,2% ВВП), Германии (1,1% ВВП), Бельгии (0,9% ВВП) и Испании (0,9% ВВП).

Следует отметить, что все эти страны являются членами НАТО.

У Швейцарии, которая не является членом НАТО, но до 2022 года имела постоянный нейтралитет, расходы на оборону в 2023 году (0,9% ВВП) были даже выше, чем у трех членов НАТО - Португалии (0,8% ВВП), Люксембурга (0,5% ВВП) и Исландии (0,1% ВВП).

Самые низкие расходы на оборону в 2023 году были в странах ЕС, не входящих в НАТО: Австрии (0,6% ВВП), Мальте (0,4% ВВП) и Ирландии (0,2% ВВП).

(Diena)

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Важно

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Важно

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

