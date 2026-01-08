В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Донорская кровь — один из самых ценных ресурсов медицины. Но сегодня ее катастрофически не хватает. В Европе и Латвии это уже не временные перебои, а постоянная проблема: доноров мало, пациентов много, а запасы крови все чаще опускаются до опасного минимума.

В Латвии, согласно данным Центра доноров крови, ее сдают менее 4 % жителей. При этом кровь нужна ежедневно — после аварий, во время родов, при операциях и лечении онкологических заболеваний. Вопрос звучит все острее: что делать, если доноров не становится больше?

Кровь как дефицит, а не бесконечный запас

Мало кто задумывается, что донорская кровь хранится недолго. Эритроциты — чуть больше месяца, тромбоциты — всего около недели. При этом донорская активность нестабильна: сегодня кровь есть, завтра — дефицит.

Проблему усугубляет анемия. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с кровью есть у миллиардов людей по всему миру. В Европе с анемией живут десятки миллионов, но многие даже не знают об этом. Часто таких пациентов лечат переливаниями — быстро, привычно, но не всегда правильно.

В Европе и мире все чаще говорят о подходе, который звучит сложно — patient blood management. По сути, идея простая: сначала сохранить и укрепить собственную кровь пациента, а донорскую использовать только в экстренных случаях.

Врачи предлагают относиться к крови как к органу, который нужно беречь. Ведь если можно избежать переливания — значит, донорская кровь достанется тем, кому она действительно нужна здесь и сейчас.

Как врачи сокращают переливания

На практике это выглядит куда проще, чем кажется. Перед операциями все чаще проверяют уровень железа и гемоглобина. Если есть дефицит — его лечат заранее, чтобы пациент не нуждался в переливании. Пересматривают лекарства, которые могут усилить кровотечения.

Во время операций применяют более щадящие методы — малоинвазивную хирургию, точный контроль кровопотерь, современные технологии, которые позволяют буквально «экономить» кровь. Иногда используют и собственную кровь пациента — если это безопасно и оправдано. После лечения врачи делают все, чтобы переливание стало крайней мерой, а не стандартной процедурой.

Почему это важно каждому

Речь идет не только о больницах и врачах. Чем меньше ненужных переливаний, тем больше крови остается для экстренных случаев — тяжелых аварий, осложненных родов, острых состояний. По данным ВОЗ, такой подход снижает риск осложнений, ускоряет восстановление и помогает системе здравоохранения выживать в условиях постоянного дефицита доноров.

Донорство по-прежнему жизненно важно. Но одной лишь надеждой на доноров проблему больше не решить. Медицина меняет подход: не тратить кровь без необходимости, а использовать ее разумно. Именно эта стратегия сегодня помогает спасать больше жизней — особенно тогда, когда донорской крови становится все меньше.