В больницах дефицит одного из самых ценных ресурсов: запас не бесконечный

Редакция PRESS 8 января, 2026 18:44

Дефицит донорской крови давно перестал быть временной проблемой. Он стал системным вызовом для здравоохранения — как в Европе, так и в Латвии. Число доноров сокращается, потребность в переливаниях растет, а врачи ищут выход из этой опасной ситуации.

Донорская кровь — один из самых ценных ресурсов медицины. Но сегодня ее катастрофически не хватает. В Европе и Латвии это уже не временные перебои, а постоянная проблема: доноров мало, пациентов много, а запасы крови все чаще опускаются до опасного минимума.

В Латвии, согласно данным Центра доноров крови, ее сдают менее 4 % жителей. При этом кровь нужна ежедневно — после аварий, во время родов, при операциях и лечении онкологических заболеваний. Вопрос звучит все острее: что делать, если доноров не становится больше?

Кровь как дефицит, а не бесконечный запас

Мало кто задумывается, что донорская кровь хранится недолго. Эритроциты — чуть больше месяца, тромбоциты — всего около недели. При этом донорская активность нестабильна: сегодня кровь есть, завтра — дефицит.

Проблему усугубляет анемия. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с кровью есть у миллиардов людей по всему миру. В Европе с анемией живут десятки миллионов, но многие даже не знают об этом. Часто таких пациентов лечат переливаниями — быстро, привычно, но не всегда правильно.

В Европе и мире все чаще говорят о подходе, который звучит сложно — patient blood management. По сути, идея простая: сначала сохранить и укрепить собственную кровь пациента, а донорскую использовать только в экстренных случаях.

Врачи предлагают относиться к крови как к органу, который нужно беречь. Ведь если можно избежать переливания — значит, донорская кровь достанется тем, кому она действительно нужна здесь и сейчас.

Как врачи сокращают переливания

На практике это выглядит куда проще, чем кажется. Перед операциями все чаще проверяют уровень железа и гемоглобина. Если есть дефицит — его лечат заранее, чтобы пациент не нуждался в переливании. Пересматривают лекарства, которые могут усилить кровотечения.

Во время операций применяют более щадящие методы — малоинвазивную хирургию, точный контроль кровопотерь, современные технологии, которые позволяют буквально «экономить» кровь. Иногда используют и собственную кровь пациента — если это безопасно и оправдано. После лечения врачи делают все, чтобы переливание стало крайней мерой, а не стандартной процедурой.

Почему это важно каждому

Речь идет не только о больницах и врачах. Чем меньше ненужных переливаний, тем больше крови остается для экстренных случаев — тяжелых аварий, осложненных родов, острых состояний. По данным ВОЗ, такой подход снижает риск осложнений, ускоряет восстановление и помогает системе здравоохранения выживать в условиях постоянного дефицита доноров.

Донорство по-прежнему жизненно важно. Но одной лишь надеждой на доноров проблему больше не решить. Медицина меняет подход: не тратить кровь без необходимости, а использовать ее разумно. Именно эта стратегия сегодня помогает спасать больше жизней — особенно тогда, когда донорской крови становится все меньше.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»
Оплатить до 31 января: CSDD рассылает владельцам машин «письма счастья»

«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)
«Вы называете нас клоунами?» Жители взорванного дома в гневе на мэра Риги (ВИДЕО)

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова
Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

В дремучем лесу Иецавы: Латвия готовит пороховые заряды для армии

Новости Латвии 20:00

В лесах Иецавской волости началось строительство военного завода по производству модульных пороховых зарядов, сообщает LETA. Генподрядчиком проекта выступает предприятие UPB nams, одним из бенефициаров которого является известный латвийский предприниматель Улдис Пиленс.

Из жизни ушла легенда латвийского спорта — Ульяна Семенова

Важно 19:36

Легендарная баскетболистка Ульяна Семёнова скончалась в возрасте 73 лет, сообщила Латвийская баскетбольная ассоциация. 

«Рижская консерва»: мост Rail Baltica через Даугаву заморожен на долгие годы

Важно 19:34

Опора моста Rail Baltica, вбитая в русло Даугавы, в этом году будет законсервирована, а её «расконсервация», вероятнее всего, произойдёт лишь после 2030 года. Об этом в программе TV24 «Uz līnijas» сообщил руководитель проекта Rail Baltica в Латвии — председатель правления компании «Eiropas Dzelzceļa līnijas» Марис Дзелме.

Все спят одинаково: у рептилий, птиц и млекопитающих нашли общий ритм сна

Животные 19:18

Крокодилы, птицы и люди спят по одному и тому же древнему «шаблону».
К такому выводу пришли французские учёные, изучив, как устроен глубокий сон у разных классов животных.

Не беспокойтесь: жителям взорванного дома не выставят счет за газ

Важно 18:54

Жителям дома на улице Баускас, пострадавшего от взрыва газа, не придётся оплачивать природный газ, поставленный 1 января, а также услуги оператора распределительной системы, сообщили агентству LETA представители компании Gaso.

Минус мишленовский ресторан: TAILS объявил о своем закрытии

Выбор редакции 18:49

Рыбный ресторан "TAILS", включенный в гид Мишлен, объявил о своем закрытии в социальных сетях. Он будет открыт для посетителей еще всего несколько дней.

