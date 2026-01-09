Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гуляют все! В Риге открывается променад на Мукусалас

9 января, 2026

Важно 0 комментариев

Сегодня в 10.30 в Риге состоится торжественное открытие променада улицы Мукусалас, сообщилив Рижской думе.

На церемонии открытия будут присутствовать и выступать председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс, заместитель председателя Вилнис Кирсис, председатель комитета по городскому развитию Эдгарс Бергхолцс, председатель комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Марта Котелло, представители департамента внешнего пространства и мобильности, ООО "BM-projekts" и ООО "Tilts".

Мероприятие пройдет на центральной смотровой площадке между Каменным и Железнодорожным мостами.

Двухлетние работы по строительству променада улицы Мукусалас в Риге обошлись в 20,8 миллиона евро.

Променад длиной 2,3 километра был сдан в эксплуатацию 22 декабря.

В ходе строительных работ был укреплен фундамент набережной, восстановлены гидротехнические сооружения, крепления, перила и другие элементы.

Набережная Даугавы между Каменным и Железнодорожным мостами была полностью перестроена, а для защиты набережной от размывов возведена новая стена. Параллельно были обновлены инженерные коммуникации - водопровод, канализационные сети, ливневая канализация, слаботочные сети, уличное освещение.

Одной из задач проекта было сохранение исторической и уникальной архитектуры города, поэтому при строительстве были максимально использованы исторические материалы и элементы набережной, в том числе восстановлены исторические перила. По всей длине променада установлено энергоэффективное освещение.

Между Каменным и Железнодорожным мостами, напротив Латвийской национальной библиотеки, построена новая смотровая площадка площадью 1950 квадратных метров с гранитным и бетонным покрытием. Она спроектирована в виде ступенчатой платформы с дизайнерским освещением, сидениями и возможностью временной швартовки лодок и кораблей. Форма смотровой площадки особенная - она символизирует отражение Замка света в водах Даугавы.

Ступенчатая форма позволяет использовать платформу и как точку обзора Даугавы, и как многофункциональное общественное пространство для отдыха и мероприятий, обеспечивая постепенный переход между набережной и водным пространством.

По всей длине променада от моста через Биекеньгравис до Каменного моста построена пешеходная и велосипедная инфраструктура.

В районе набережной высажено 68 новых деревьев и почти 1000 различных кустарников, а также установлены различные элементы ландшафтного дизайна. Для изготовления скамеек использован натуральный материал - дерево, пропитанное льняным маслом, а по всей длине променада установлены урны для мусора.

