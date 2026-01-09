На русском тоже можно? ЛТВ приглашает делиться любимыми песнями Паулса

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.