На русском тоже можно? ЛТВ приглашает делиться любимыми песнями Паулса

© Lsm.lv 9 января, 2026 10:49

Всюду жизнь 0 комментариев

12 января Раймонду Паулсу исполняется 90 лет. Отмечая юбилей композитора, Латвийское телевидение приглашает всех желающих поделиться своей любимой мелодией, написанной маэстро, исполнив её на видео, сообщает rus.lsm.lv.

LTV предлагает петь как самостоятельно, так и вместе с семьёй, друзьями, коллегами, участниками хоров или ансамблей.

Видеозаписи с исполнением песен Раймонда Паулса можно отправлять в приложении WhatsApp на номер 20553333.

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Загрузка

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

