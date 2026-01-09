На русском тоже можно? ЛТВ приглашает делиться любимыми песнями Паулса

LTV предлагает петь как самостоятельно, так и вместе с семьёй, друзьями, коллегами, участниками хоров или ансамблей.
Видеозаписи с исполнением песен Раймонда Паулса можно отправлять в приложении WhatsApp на номер 20553333.
12 января Раймонду Паулсу исполняется 90 лет. Отмечая юбилей композитора, Латвийское телевидение приглашает всех желающих поделиться своей любимой мелодией, написанной маэстро, исполнив её на видео, сообщает rus.lsm.lv.
Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.
Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.
В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?
Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:
Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.
В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.
