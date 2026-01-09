Кого сильнее затопит, если тает Антарктида?

Учёные смоделировали вклад Антарктиды в рост моря по регионам. Неожиданность в том, что рядом с самой Антарктидой уровень моря может даже временно снижаться, а в других местах - ускоряться.

Антарктический лёд буквально притягивает океан.

Причина - гравитация. Ледяной щит Антарктиды огромен и тянет воду к своим берегам. Когда масса льда уменьшается, притяжение слабеет, и вода перераспределяется по планете - в пользу более далёких регионов.

Сильнее среднего рост уровня моря, по расчётам, достаётся:

Индийскому океану

Тихому океану

западной части Атлантики

То есть прежде всего островным государствам и густонаселённым побережьям, которые находятся далеко от Антарктиды.

По умеренному сценарию выбросов вклад Антарктиды в средний рост уровня моря оценивается так:

около 10 см к 2100 году

более 1 м к 2200 году

Но это средние значения. В отдельных регионах подъём может доходить до 1,5 м, а при высоких выбросах - до 4 м только из-за Антарктиды.

Есть и парадоксальные эффекты: земная кора под Антарктидой может приподниматься, временно замедляя дальнейшее таяние, а холодная талая вода слегка охлаждает океан. Но общий тренд всё равно один - уровень моря продолжит расти.

Антарктида тает локально, а последствия приходят далеко.

Учёные подчёркивают: самые жёсткие сценарии маловероятны, но даже умеренные изменения создают огромные риски для стран, которые почти не участвовали в создании климатической проблемы, но страдают от неё первыми.