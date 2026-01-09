Латвия напрасно отталкивает русскоязычных, пишет Economist

В публичных анонсах статьи подчёркивается, что отказ от русскоязычного вещания не решает проблему влияния Кремля, а наоборот, может усилить её. Логика, изложенная журналом, проста: если местный русскоязычный контент исчезает, аудитория уходит к внешним источникам, где доминируют российские нарративы.

«Закрытие русскоязычного вещания - это подарок Кремлю». Авторы также указывают на решения, связанные с требованием производить контент общественных медиа исключительно на латышском языке. По версии The Economist, такие шаги способны усиливать отчуждение, политическую апатию и самоцензуру среди русскоязычных жителей, вместо того чтобы укреплять общественную устойчивость.