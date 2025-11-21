Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Зеленский о новом мирном плане США: мы не будем делать резких заявлений

© BBC 21 ноября, 2025 10:35

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, после встречи с американской делегацией, заявил, что стороны продолжат работу над пунктами нового американского мирного плана, а пока Украина не будет делать резких заявлений о нем.

Зеленский рассказал согражданам, что объяснил американской делегации, что для Украины принципиально важно.

По его словам, Украине нужно такое мирное соглашение, которое не подрывало бы суверенитет страны и не создавало предпосылки для нового вторжения России.

«Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — сказал президент.

Он добавил, что в ближайшее время рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия, с точки зрения Украины и союзников, весь этот год пытается отодвинуть введение новых санкций против нее и выиграть время, продолжая воевать.

О новом мирном плане США в последние двое суток написали, ссылаясь на осведомленные анонимные источники, несколько западных изданий. В их описании основные пункты плана выглядят как изложение максималистских требований Москвы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Эксклюзив

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
Важно

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 21.11.2025
Литва: полигон почти готов
Sfera.lv 3 часа назад
ЕС: топонимы монополизировать нельзя
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: условия вылова рыбы на озёрах согласовали с Россией
Sfera.lv 3 часа назад
Италия: тонны контрафакта томатной пасты
Sfera.lv 5 часов назад
Венгрия: на радио закрыли «Свободу»
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: здоровье протестируют бесплатно
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: обороны и безопасности мало не бывает
Sfera.lv 6 часов назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 20 часов назад

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать