Зеленский о новом мирном плане США: мы не будем делать резких заявлений

Зеленский рассказал согражданам, что объяснил американской делегации, что для Украины принципиально важно.

По его словам, Украине нужно такое мирное соглашение, которое не подрывало бы суверенитет страны и не создавало предпосылки для нового вторжения России.

«Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — сказал президент.

Он добавил, что в ближайшее время рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия, с точки зрения Украины и союзников, весь этот год пытается отодвинуть введение новых санкций против нее и выиграть время, продолжая воевать.

О новом мирном плане США в последние двое суток написали, ссылаясь на осведомленные анонимные источники, несколько западных изданий. В их описании основные пункты плана выглядят как изложение максималистских требований Москвы.