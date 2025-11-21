Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп рассчитывает на одобрение его плана Зеленским в течении недели: СМИ

© Meduza.io 21 ноября, 2025 10:32

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает сильное давление на власти Украины, рассчитывая, что Киев согласится одобрить мирный план в ближайшие несколько дней.

Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, в Белом доме ждут, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, который в США будет отмечаться 27 ноября.

Собеседники издания сравнили происходящее вокруг мирного плана с тем, как США готовили сделку с Украиной по полезным ископаемым, отметив, что сроки, о которых говорят в Белом доме, вряд ли будут соблюдены.

По словам источников издания, сейчас украинская сторона готовит встречное предложение для Трампа. 

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

