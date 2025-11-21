Трамп рассчитывает на одобрение его плана Зеленским в течении недели: СМИ

Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, в Белом доме ждут, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение до Дня благодарения, который в США будет отмечаться 27 ноября.

Собеседники издания сравнили происходящее вокруг мирного плана с тем, как США готовили сделку с Украиной по полезным ископаемым, отметив, что сроки, о которых говорят в Белом доме, вряд ли будут соблюдены.

По словам источников издания, сейчас украинская сторона готовит встречное предложение для Трампа.