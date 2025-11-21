"Должна ли Латвия демонтировать железнодорожные пути, по которым за 10 месяцев этого года было перевезено 7,63 млн тонн грузов, что потребовала государственных дотаций в 100 млн евро?" - задается вопросом издание.

Смит утверждает, что Россия будет придерживаться мнения, что лучшая защита от нападения — это нападение. В свою очередь, лучшей защитой Латвии от нападения России будет разрушение железнодорожных путей, чтобы российские войска не смогли въехать в Латвию так, как они въехали в Украину в феврале 2022 года: «Железная дорога была единственной причиной, по которой Россия вообще смогла сделать то, что она сделала в первые шесть месяцев войны и даже сегодня единственная причина, по которой они сегодня могут снабжать своих солдат, — это использование железной дороги. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, то ликвидируйте свои поезда с российской шириной колеи».

"За настоящую безопасность приходится дорого платить", - признает "Неаткарига". Демонтаж железных дорог действительно обеспечил бы безопасность, которую не даёт простое минирование железных дорог. Ведь всегда существует риск, что мины не сработают в час Х, зато могут взорваться в мирное время.

Что касается экономического аспекта проблемы, то много лет Латвия была уникальной страной, сравнимой разве что с Литвой и Эстонией, которая могла позволить себе не тратить на железнодорожные пути деньги из госбюджета, поскольку они содержались за счет доходов от обслуживания транзитных грузов. Сейчас объем транзитных грузов сократился до такой степени, что, возможно, действительно выгоднее отказаться от них вообще, даже если железные дороги останутся для перевозки пассажиров.

Последний более-менее солидный объем грузовых перевоок был достигнут в 2018 году - 40,3 миллионов тонн грузов. В последующие четыре года объем грузов сократился, грубо говоря, вдвое до 18,2 миллиона тонн грузов за 10 месяцев 2022 года и еще вдвое до 9,5 миллиона тонн в 2024 году. В этом году он составил 7,63 миллиона тонн, или минус 19,7% за 10 месяцев этого года.

Однако надежды умирают последними. 11 ноября правительство, заседание которого вместо Эвики Силини вел министр финансов Арвил Ашераденс, утвердила План развития железнодорожной инфраструктуры на 2025-2029 годы, в котором говорится, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии до 2027 года может сохраниться на уровне 15-16 миллионов тонн. У министров не возникло вопросов о том, как согласовать такие планы с фактической цифрой — 7,63 миллиона тонн перевезенных грузов в этом году. Или за два оставшихся месяца этого года будет перевезено больше грузов, чем за десять предыдущих месяцев?

На заседании правительства министр экономики Виктор Валайнис задал вопрос, когда государство может прекратить субсидирование LDz. Суть ответа представителей LDz заключалась в том, что прекращение субсидирования вообще невозможно, ибо такова практика всех европейских стран.

"Осталось только присоединиться к надеждам Валайниса, что LDz все же сможет получить дополнительный доход от транзитного бизнеса, поскольку появление такой возможности из-за военных действий в Украине в принципе возможно. Это и есть туман войны, а что в нем скрывается - никто не знает. Понятен и интерес Арвила Ашераденса: не случится ли там все-таки что-то, что уменьшит денежные запросы LDz к минфину. Используя свои права председателя заседания, он захотел получить ответ от министра транспорта Атиса Швинки к февралю следующего года", - заключает издание.