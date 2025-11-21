Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужно разобрать ж\д пути, ведущие в Россию: советы американского эксперта Латвии

Neatkarīgā Rīta Avīze 21 ноября, 2025 10:28

Важно 0 комментариев

LETA

«Latvijas dzelzceļš» можно ликвидировать, демонтировав железнодорожные пути на участках от границы Латвии с Россией и Белоруссией до латвийских городов Даугавпилс и Резекне. Таких действий от Латвии требует американский военный эксперт Колин Смит, пишет «Neatkarīgā».

"Должна ли Латвия демонтировать железнодорожные пути, по которым за 10 месяцев этого года было перевезено 7,63 млн тонн грузов, что потребовала государственных дотаций в 100 млн евро?" - задается вопросом издание. 

Смит утверждает, что Россия будет придерживаться мнения, что лучшая защита от нападения — это нападение. В свою очередь, лучшей защитой Латвии от нападения России будет разрушение железнодорожных путей, чтобы российские войска не смогли въехать в Латвию так, как они въехали в Украину в феврале 2022 года: «Железная дорога была единственной причиной, по которой Россия вообще смогла сделать то, что она сделала в первые шесть месяцев войны и даже  сегодня единственная причина, по которой они сегодня могут снабжать своих солдат, — это использование железной дороги. Если страны Балтии хотят предотвратить вторжение, то ликвидируйте свои поезда с российской шириной колеи».

"За настоящую безопасность приходится дорого платить", - признает "Неаткарига". Демонтаж железных дорог действительно обеспечил бы безопасность, которую не даёт простое минирование железных дорог. Ведь всегда существует риск, что мины не сработают в час Х, зато могут взорваться в мирное время.

Что касается экономического аспекта проблемы, то много лет Латвия была уникальной страной, сравнимой разве что с Литвой и Эстонией, которая могла позволить себе не тратить на железнодорожные пути деньги из госбюджета, поскольку они содержались за счет доходов от обслуживания транзитных грузов. Сейчас объем транзитных грузов сократился до такой степени, что, возможно, действительно выгоднее отказаться от них вообще, даже если железные дороги останутся для перевозки пассажиров.

Последний более-менее солидный объем грузовых перевоок был достигнут в 2018 году - 40,3 миллионов тонн грузов. В последующие четыре года объем грузов сократился, грубо говоря, вдвое до 18,2 миллиона тонн грузов за 10 месяцев 2022 года и еще вдвое до 9,5 миллиона тонн в 2024 году. В этом году он составил 7,63 миллиона тонн, или минус 19,7% за 10 месяцев этого года.

Однако надежды умирают последними. 11 ноября правительство, заседание которого вместо Эвики Силини вел министр финансов Арвил Ашераденс, утвердила План развития железнодорожной инфраструктуры на 2025-2029 годы, в котором говорится, что объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии до 2027 года может сохраниться на уровне 15-16 миллионов тонн. У министров не возникло вопросов о том, как согласовать такие планы с фактической цифрой — 7,63 миллиона тонн перевезенных грузов в этом году. Или за два оставшихся месяца этого года будет перевезено больше грузов, чем за десять предыдущих месяцев? 

На заседании правительства министр экономики Виктор Валайнис задал вопрос, когда государство может прекратить субсидирование LDz. Суть ответа представителей  LDz заключалась в том, что прекращение субсидирования вообще невозможно, ибо такова практика всех европейских стран.

"Осталось только присоединиться к надеждам Валайниса, что LDz все же сможет получить дополнительный доход от транзитного бизнеса, поскольку появление такой возможности из-за военных действий в Украине в принципе возможно. Это и есть туман войны, а что в нем скрывается - никто не знает. Понятен и интерес Арвила Ашераденса: не случится ли там все-таки что-то, что уменьшит денежные запросы LDz к минфину. Используя свои права председателя заседания, он захотел получить ответ от министра транспорта Атиса Швинки к февралю следующего года", - заключает издание.

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Эксклюзив

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
Важно

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Обновлено: 14:50 21.11.2025
Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

