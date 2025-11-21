«Хочу съехать с арендованной квартиры раньше срока — имею право не платить по договору?»

Такой пункт в договоре может являться законным, но только при определенных условиях.

Действительно, в статье 2144 Гражданского закона говорится, что если арендатор или наниматель самовольно отказывается от аренды или найма до истечения срока, установленного договором, с него можно немедленно потребовать уплату всей арендной платы или платы за наем. Однако если для досрочного прекращения аренды или найма имеется законное основание, то плата хотя и подлежит немедленной уплате, но взимается только за фактический срок аренды или найма.

Расторжение договора по инициативе нанимателя

В свою очередь, статья 2172 Гражданского закона устанавливает следующее: арендатор или наниматель может требовать отмены договора без согласия другой стороны, если:

1. Арендодатель или наймодатель настолько задерживает процесс передачи вещи, что у арендатора или нанимателя больше не имеется никакого интереса брать ее в пользование.

2. Арендодатель или наймодатель не делает в передаваемой им вещи необходимых исправлений, или если в ней оказываются такие пороки и недостатки, которые полностью или по меньшей мере в значительной степени препятствуют пользованию ею и притом не подлежат устранению.

3. В доме, где арендована квартира, необходимо провести строительные работы, в продолжение которых значительная часть квартиры становится непригодной для проживания или даже возникает необходимость временно переселиться в другое жилье.

4. Предмет договора обладает свойствами, вредными для здоровья.

Например, собственник квартиры и наниматель заключили договор найма квартиры на 12 месяцев. В договоре есть пункт, устанавливающий для нанимателя обязанность заплатить оставшуюся часть платы за наем квартиры в случае досрочного расторжения договора по инициативе нанимателя. Через пять месяцев наниматель сообщает, что хочет расторгнуть договор найма (например, нашел другую квартиру - с более выгодными для себя условиями). В этом случае он будет обязан выплатить собственнику плату за наем в размере оставшихся семи месяцев.

Но если, например, в квартире протекает потолок и собственник не устранил протечку, наниматель может досрочно расторгнуть договор, и собственник не может требовать с него плату за оставшийся срок найма. В этом случае плата взимается только за фактически прожитый в квартире период.

Порядок уведомления о расторжении договора

Дополнительно необходимо отметить, что во всех случаях, когда какая-то из сторон имеет право расторгнуть договор аренды или найма, она обязана заранее уведомить другую сторону, чтобы дать время: арендодателю или наймодателю — на принятие решения, а арендатору или нанимателю — на возврат или освобождение квартиры. И если кто-то нарушает это условие, он обязан возместить все причиненные убытки (статья 2173 Гражданского закона).