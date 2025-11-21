Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Хочу съехать с арендованной квартиры раньше срока — имею право не платить по договору?»

«Семь секретов» 21 ноября, 2025 12:18

Юридическая консультация 0 комментариев

-Хочу снимать квартиру. Но в нескольких договорах аренды, которые мне предлагали, был пункт о том, что если я, как арендатор, захочу исключительно по своей инициативе расторгнуть договор аренды до истечения срока его действия, то я все равно должен заплатить аренду за оставшиеся месяцы до окончания срока действия договора. Скажите, такой пункт разве законен? Почему я должен платить, если не буду больше жить в этой квартире?

Такой пункт в договоре может являться законным, но только при определенных условиях.

Действительно, в статье 2144 Гражданского закона говорится, что если арендатор или наниматель самовольно отказывается от аренды или найма до истечения срока, установленного договором, с него можно немедленно потребовать уплату всей арендной платы или платы за наем. Однако если для досрочного прекращения аренды или найма имеется законное основание, то плата хотя и подлежит немедленной уплате, но взимается только за фактический срок аренды или найма.

Расторжение договора по инициативе нанимателя

В свою очередь, статья 2172 Гражданского закона устанавливает следующее: арендатор или наниматель может требовать отмены договора без согласия другой стороны, если:

1. Арендодатель или наймодатель настолько задерживает процесс передачи вещи, что у арендатора или нанимателя больше не имеется никакого интереса брать ее в пользование.

2. Арендодатель или наймодатель не делает в передаваемой им вещи необходимых исправлений, или если в ней оказываются такие пороки и недостатки, которые полностью или по меньшей мере в значительной степени препятствуют пользованию ею и притом не подлежат устранению.

3. В доме, где арендована квартира, необходимо провести строительные работы, в продолжение которых значительная часть квартиры становится непригодной для проживания или даже возникает необходимость временно переселиться в другое жилье.

4. Предмет договора обладает свойствами, вредными для здоровья.

Например, собственник квартиры и наниматель заключили договор найма квартиры на 12 месяцев. В договоре есть пункт, устанавливающий для нанимателя обязанность заплатить оставшуюся часть платы за наем квартиры в случае досрочного расторжения договора по инициативе нанимателя. Через пять месяцев наниматель сообщает, что хочет расторгнуть договор найма (например, нашел другую квартиру - с более выгодными для себя условиями). В этом случае он будет обязан выплатить собственнику плату за наем в размере оставшихся семи месяцев.

Но если, например, в квартире протекает потолок и собственник не устранил протечку, наниматель может досрочно расторгнуть договор, и собственник не может требовать с него плату за оставшийся срок найма. В этом случае плата взимается только за фактически прожитый в квартире период.

Порядок уведомления о расторжении договора

Дополнительно необходимо отметить, что во всех случаях, когда какая-то из сторон имеет право расторгнуть договор аренды или найма, она обязана заранее уведомить другую сторону, чтобы дать время: арендодателю или наймодателю — на принятие решения, а арендатору или нанимателю — на возврат или освобождение квартиры. И если кто-то нарушает это условие, он обязан возместить все причиненные убытки (статья 2173 Гражданского закона).

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

