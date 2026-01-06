Не отходы, а излишки: торговцы жертвуют непроданные продукты малоимущим

В соответствии с целями, установленными Европейским союзом, к 2030 году предполагается сократить пищевые отходы на этапе производства и переработки на 10%, а в торговле, сфере общественного питания и домохозяйствах — на 30%. В 2024 году в Латвии было собрано свыше 269 тысяч тонн пищевых отходов. Если в первичном производстве, переработке и общепите их объемы снижаются, то в домохозяйствах и торговле, напротив, растут. Домохозяйства сформировали 160,7 тыс. тонн отходов, что составляет 85,8 кг на человека, а торговый сектор — 41,3 тыс. тонн, или 22,1 кг на одного жителя. При этом, как отмечает Latvijas Avīze, в последние годы существенно увеличилось количество продуктов, передаваемых благотворительным организациям.

Так, в 2022 году продовольственный банк Paēdušai Latvijai получил в виде пожертвований 315 тонн еды, в 2024 году — уже 784 тонны, а за 11 месяцев прошлого года — 855 тонн. Съедобные и несъедобные части продукции, которые не были проданы или употреблены, но и не стали отходами, поскольку были переданы через благотворительные организации или специализированные предприятия для использования в домохозяйствах, на корм животным либо в качестве вторичного сырья — например, для производства биоматериалов или биохимической переработки, в циркулярной экономике называют не пищевыми отходами, а пищевыми излишками. Такие продукты также могут быть направлены в помощь малоимущим.

«Объем пожертвованной еды продолжает расти с каждым годом. Это связано как с расширенными возможностями нашей организации, так и с большей готовностью предприятий жертвовать продовольствие, которое иначе было бы выброшено. К октябрю прошлого года мы получили в виде пожертвований более 855 тонн продовольствия. В основном мы сотрудничаем с розничными торговцами, в том числе с Rimi Latvija, Maxima Latvija и Lidl Latvija. Кроме того, в круг наших жертвователей входят несколько оптовых торговцев и производителей», — рассказала руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле.

Пожертвованные продукты передаются партнерам продовольственного банка — благотворительным организациям и суповым кухням по всей стране. За этой помощью обращаются семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, для которых такая поддержка имеет большое значение.

«Сейчас главные вызовы связаны с доступностью финансирования, особенно в плане покрытия транспортных расходов, чтобы можно было собрать пожертвованное продовольствие и доставить его в пункты раздачи», — поясняет Краукле.

По ее словам, действующее нормативное регулирование — правила Кабинета министров №514 и №145, введенные еще в 2020 году, а также разработанные на их основе в 2024 году рекомендации по жертвованию продуктов питания — создают благоприятные условия для передачи продовольствия благотворительным организациям.