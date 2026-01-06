Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не отходы, а излишки: торговцы жертвуют непроданные продукты малоимущим

6 января, 2026

Важно 0 комментариев

Крупнейшие торговые сети стараются не допускать, чтобы нереализованные продукты становились отходами, и все активнее взаимодействуют с благотворительными организациями. Благодаря этому объемы продовольствия, передаваемого на пожертвования, заметно увеличиваются.

В соответствии с целями, установленными Европейским союзом, к 2030 году предполагается сократить пищевые отходы на этапе производства и переработки на 10%, а в торговле, сфере общественного питания и домохозяйствах — на 30%. В 2024 году в Латвии было собрано свыше 269 тысяч тонн пищевых отходов. Если в первичном производстве, переработке и общепите их объемы снижаются, то в домохозяйствах и торговле, напротив, растут. Домохозяйства сформировали 160,7 тыс. тонн отходов, что составляет 85,8 кг на человека, а торговый сектор — 41,3 тыс. тонн, или 22,1 кг на одного жителя. При этом, как отмечает Latvijas Avīze, в последние годы существенно увеличилось количество продуктов, передаваемых благотворительным организациям.

Так, в 2022 году продовольственный банк Paēdušai Latvijai получил в виде пожертвований 315 тонн еды, в 2024 году — уже 784 тонны, а за 11 месяцев прошлого года — 855 тонн. Съедобные и несъедобные части продукции, которые не были проданы или употреблены, но и не стали отходами, поскольку были переданы через благотворительные организации или специализированные предприятия для использования в домохозяйствах, на корм животным либо в качестве вторичного сырья — например, для производства биоматериалов или биохимической переработки, в циркулярной экономике называют не пищевыми отходами, а пищевыми излишками. Такие продукты также могут быть направлены в помощь малоимущим.

«Объем пожертвованной еды продолжает расти с каждым годом. Это связано как с расширенными возможностями нашей организации, так и с большей готовностью предприятий жертвовать продовольствие, которое иначе было бы выброшено. К октябрю прошлого года мы получили в виде пожертвований более 855 тонн продовольствия. В основном мы сотрудничаем с розничными торговцами, в том числе с Rimi Latvija, Maxima Latvija и Lidl Latvija. Кроме того, в круг наших жертвователей входят несколько оптовых торговцев и производителей», — рассказала руководитель Paēdušai Latvijai Агита Краукле.

Пожертвованные продукты передаются партнерам продовольственного банка — благотворительным организациям и суповым кухням по всей стране. За этой помощью обращаются семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, для которых такая поддержка имеет большое значение.

«Сейчас главные вызовы связаны с доступностью финансирования, особенно в плане покрытия транспортных расходов, чтобы можно было собрать пожертвованное продовольствие и доставить его в пункты раздачи», — поясняет Краукле.

По ее словам, действующее нормативное регулирование — правила Кабинета министров №514 и №145, введенные еще в 2020 году, а также разработанные на их основе в 2024 году рекомендации по жертвованию продуктов питания — создают благоприятные условия для передачи продовольствия благотворительным организациям.

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

«Моя душа осталась там!» Жертвы трагедии со слезами просят помощи у думы

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Проект декларации: США гарантируют безопасность Украины

Согласно предварительной договоренности в Париже, США намерены возглавить мониторинг соблюдения перемирия при участии стран Европы, а "в случае нападения" поддержать создание международных сил в Украине, пишет AFP.

Даже пытались застрелиться: в праздники Латвию захватила волна попыток самоубийств

О том, что праздничное время — особенно тяжёлый период для людей, чья повседневная жизнь проходит под знаком тяжёлой депрессии, говорится часто. Однако реальную ситуацию видят только медики, которые за прошедший праздничный период оказали помощь очень многим людям. В том числе тем, кто пытался совершить очень тяжёлые попытки суицида. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

После трагедии Рижская дума обещает улучшить помощь в чрезвычайных ситуациях

Рижское самоуправление улучшит оказание помощи жителям в чрезвычайных ситуациях, решила сегодня комиссия по жилью и среде Рижской думы, рассматривая вопрос о пострадавшем от взрыва газа доме на улице Баускас и помощи его жильцам.

Ринкевич: с одной стороны, мы получаем миллион евро, с другой — два миллиона куда-то уходят

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обеспокоен хронической нехваткой средств на здравоохранение и старением населения. Он высказал это мнение в программе «Неделя. Постскриптум» на телеканале TV24, сообщает nra.lv  .

«Не понимаю, что делать!» Дреймане со слезами рассказала о театре «Дайлес» (ВИДЕО)

«Год начался очень специфически!» — так свой пост в Instagram начинает красивая и любимая зрителями актриса театра «Дайлес» Лелде Дреймане. В опубликованном видео она рассказывает, что получила сообщение о том, что директор театра Юрис Жагарс хочет с ней встретиться и приглашает на разговор, на который Лелде отправилась с радостью.

CША хотят до конца 2026 года взять контроль над Гренландией

США планируют заставить власти Гренладии подписать договор о свободной ассоциации в обход официального Копенгагена, сообщают источники издания Politico. Дания опасается, что аннексия острова приведет к концу НАТО.

«Мы не хотим гетто»: рейды Ратниекса ловят мигрантов под мостами и в лесу

Рижские власти наращивают системную работу по противодействию нелегальной иммиграции: к проверкам подключены сразу несколько служб, уже выявлены и задержаны десятки нарушителей, в том числе лица, находившиеся в международном розыске. Вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс подчёркивает, что речь идёт о длительной и целенаправленной деятельности, направленной на обеспечение безопасности города.

