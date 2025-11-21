Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европа требует места за столом переговоров по Украине

Euronews 21 ноября, 2025 10:39

Мир 0 комментариев

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, Брюссель и европейские столицы ясно дали понять, что рассчитывают сыграть определённую роль в любом мирном урегулировании, сообщает Евроньюз.

Владимир Зеленский официально получил от США проект мирного плана по урегулированию конфликта в Украине. Он обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом в ближайшее время, сообщил офис главы государства.

Ранее стало известно, что ЕС выступает против плана из 28 пунктов по прекращению войны в Украине, который, как сообщается, разработали за закрытыми дверями США и Россия. Брюссель требует, чтобы в любой дипломатической попытке за столом переговоров участвовали Киев и европейские лидеры.

План, о котором впервые сообщило американское издание Axios, включает, по сообщениям, условия, которые будут крайне невыгодны для Украины - такие как полная сдача Донбасса, который российским войскам не удалось полностью оккупировать, и ограничения на численность вооружённых сил.

Утечки появились в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, на которой доминировала агрессивная война России. 
 
"Мы, европейцы, всегда выступали за длительный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия по его достижению, - заявила журналистам в четверг утром верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас. - Конечно, чтобы любой план работал, необходимо, чтобы украинцы и европейцы были на борту. Это совершенно ясно. /.../ Владимир Путин мог бы немедленно прекратить эту войну, если бы просто перестал бомбить мирных жителей и убивать людей, но мы не видим никаких уступок с российской стороны".

Отвечая на вопрос, принимали ли европейцы участие в составлении плана, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

В то время как сообщения о плане из 28 пунктов попали в международные заголовки, госсекретарь США Марко Рубио попытался успокоить опасения Запада.

"Прекращение такой сложной и смертоносной войны, как украинская, требует широкого обмена серьёзными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки, - заявил Рубио в социальных сетях. - Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей по прекращению этой войны, основываясь на мнении обеих сторон этого конфликта".

Встреча министров иностранных дел ЕС в четверг представляет собой первое политическое обсуждение "документа с вариантами" Европейской комиссии по поддержке военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, оцениваемых в общей сложности примерно в 135 миллиардов евро.

Один из вариантов предусматривает использование иммобилизованных активов российского Центрального банка для выдачи Украине репарационного кредита с нулевым процентом - проект, не имеющий прецедента. Два других варианта предполагают заимствование свежих денег на рынках, что может стать проблемой для стран с высокой задолженностью, опасающихся реакции налогоплательщиков и инвесторов.

В четверг утром представитель Швеции Мария Мальмер Стенергард была одной из тех, кто поддержал репарационный кредит, назвав его "хорошим началом" для обеспечения справедливости.

Стенергард призвала к тому, чтобы стратегия блока была сосредоточена на двух основных направлениях: увеличение помощи Украине и усиление давления на Россию. Это, по ее словам, "изменит уравнение" и заставит Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам.

"Мир не может быть без Украины, и Европа должна быть за столом переговоров", - сказала она.

Комментарии (0)
Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать