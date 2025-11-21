Европа требует места за столом переговоров по Украине

Владимир Зеленский официально получил от США проект мирного плана по урегулированию конфликта в Украине. Он обсудит его с американским президентом Дональдом Трампом в ближайшее время, сообщил офис главы государства.

Ранее стало известно, что ЕС выступает против плана из 28 пунктов по прекращению войны в Украине, который, как сообщается, разработали за закрытыми дверями США и Россия. Брюссель требует, чтобы в любой дипломатической попытке за столом переговоров участвовали Киев и европейские лидеры.

План, о котором впервые сообщило американское издание Axios, включает, по сообщениям, условия, которые будут крайне невыгодны для Украины - такие как полная сдача Донбасса, который российским войскам не удалось полностью оккупировать, и ограничения на численность вооружённых сил.

Утечки появились в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, на которой доминировала агрессивная война России.



"Мы, европейцы, всегда выступали за длительный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия по его достижению, - заявила журналистам в четверг утром верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас. - Конечно, чтобы любой план работал, необходимо, чтобы украинцы и европейцы были на борту. Это совершенно ясно. /.../ Владимир Путин мог бы немедленно прекратить эту войну, если бы просто перестал бомбить мирных жителей и убивать людей, но мы не видим никаких уступок с российской стороны".

Отвечая на вопрос, принимали ли европейцы участие в составлении плана, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

В то время как сообщения о плане из 28 пунктов попали в международные заголовки, госсекретарь США Марко Рубио попытался успокоить опасения Запада.

"Прекращение такой сложной и смертоносной войны, как украинская, требует широкого обмена серьёзными и реалистичными идеями. А достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на трудные, но необходимые уступки, - заявил Рубио в социальных сетях. - Именно поэтому мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать список потенциальных идей по прекращению этой войны, основываясь на мнении обеих сторон этого конфликта".

Встреча министров иностранных дел ЕС в четверг представляет собой первое политическое обсуждение "документа с вариантами" Европейской комиссии по поддержке военных и финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, оцениваемых в общей сложности примерно в 135 миллиардов евро.

Один из вариантов предусматривает использование иммобилизованных активов российского Центрального банка для выдачи Украине репарационного кредита с нулевым процентом - проект, не имеющий прецедента. Два других варианта предполагают заимствование свежих денег на рынках, что может стать проблемой для стран с высокой задолженностью, опасающихся реакции налогоплательщиков и инвесторов.

В четверг утром представитель Швеции Мария Мальмер Стенергард была одной из тех, кто поддержал репарационный кредит, назвав его "хорошим началом" для обеспечения справедливости.

Стенергард призвала к тому, чтобы стратегия блока была сосредоточена на двух основных направлениях: увеличение помощи Украине и усиление давления на Россию. Это, по ее словам, "изменит уравнение" и заставит Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам.

"Мир не может быть без Украины, и Европа должна быть за столом переговоров", - сказала она.