Три диагноза и один кишечный след. Что исследователи нашли у детей с аутизмом, ADHD и анорексией

Результат оказался неожиданно похожим.

Во всех трех группах чаще встречалось смещенное соотношение двух крупных семейств бактерий - Bacteroidetes и Firmicutes. Такой дисбаланс раньше уже видели при воспалительных заболеваниях и метаболических нарушениях. Одновременно у детей с аутизмом и ADHD микробное разнообразие было беднее, чем у нейротипичных сверстников.

Еще одна деталь - повышенные уровни бактерий рода Escherichia, которые в норме живут с нами мирно, но при избытке могут усиливать воспаление. У детей с ADHD и у девочек с анорексией оказалось больше Desulfovibrio, микробов, которые любят бедную по питательным веществам среду и тоже связаны с воспалительными процессами. А полезных Faecalibacterium, наоборот, было меньше - их обычно много в здоровом кишечнике.

На первый взгляд напрашивается простой вывод: общий микробный узор - значит, и болезни как-то связаны. Но здесь как раз нужно остановиться. Дети с аутизмом и ADHD часто едят очень выборочно, дети с анорексией - сознательно ограничивают рацион. Однообразная еда сама по себе обедняет микробиом, а измененный микробиом может в ответ усиливать воспаление, тревогу и нарушения аппетита. Получается замкнутый круг.

Авторы работы прямо предупреждают: исследование небольшое, делать выводы про причины рано. Это не новый тест на диагноз и не волшебная точка для лечения. Скорее подсказка - кишечник играет в детской психике куда большую роль, чем мы привыкли думать. И бедный микробиом, судя по всему, способен заметно ухудшать то состояние, в котором ребенок уже находится.