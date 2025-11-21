Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Три диагноза и один кишечный след. Что исследователи нашли у детей с аутизмом, ADHD и анорексией

21 ноября, 2025

Азбука здоровья 0 комментариев

Словацкие исследователи решили посмотреть не на мозг, а на кишечник детей с разными психическими диагнозами. В группу вошли дети с аутизмом, с ADHD и девочки с анорексией, плюс контрольная группа сверстников без таких диагнозов. У всех взяли образцы стула и сравнили состав микробиома.

Результат оказался неожиданно похожим.

Во всех трех группах чаще встречалось смещенное соотношение двух крупных семейств бактерий - Bacteroidetes и Firmicutes. Такой дисбаланс раньше уже видели при воспалительных заболеваниях и метаболических нарушениях. Одновременно у детей с аутизмом и ADHD микробное разнообразие было беднее, чем у нейротипичных сверстников.

Еще одна деталь - повышенные уровни бактерий рода Escherichia, которые в норме живут с нами мирно, но при избытке могут усиливать воспаление. У детей с ADHD и у девочек с анорексией оказалось больше Desulfovibrio, микробов, которые любят бедную по питательным веществам среду и тоже связаны с воспалительными процессами. А полезных Faecalibacterium, наоборот, было меньше - их обычно много в здоровом кишечнике.

На первый взгляд напрашивается простой вывод: общий микробный узор - значит, и болезни как-то связаны. Но здесь как раз нужно остановиться. Дети с аутизмом и ADHD часто едят очень выборочно, дети с анорексией - сознательно ограничивают рацион. Однообразная еда сама по себе обедняет микробиом, а измененный микробиом может в ответ усиливать воспаление, тревогу и нарушения аппетита. Получается замкнутый круг.

Авторы работы прямо предупреждают: исследование небольшое, делать выводы про причины рано. Это не новый тест на диагноз и не волшебная точка для лечения. Скорее подсказка - кишечник играет в детской психике куда большую роль, чем мы привыкли думать. И бедный микробиом, судя по всему, способен заметно ухудшать то состояние, в котором ребенок уже находится.

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

21.11.2025
Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

13:47

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

13:23

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

13:13

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

13:05

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

12:59

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

12:51

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

12:48

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

