Что не так? СЗК созвал внеочередное заседание правления в связи с политической ситуацией

Заседание начнется в 13:00, после чего будут предоставлены более подробные комментарии.

В четверг на заседании Сейма состоялось голосование о выражении недоверия министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные"), при котором двое из депутатов СЗК - Улдис Аугулис и Янис Вуцанс - отставку министра поддержали.

Однако в коалиционном договоре указано, что фракции партнеров по сотрудничеству и входящие в них депутаты не предлагают и не поддерживают проекты решений Сейма о выражении недоверия Кабинету министров, премьер-министру или отдельным министрам

Председатель правления СЗК Арманд Краузе заявил агентству ЛЕТА, что на заседании правления не планируется обсуждать голосование депутатов. По его словам, сейчас видны попытки свержения правительства со стороны "Прогрессивных", поэтому на заседании правления СЗК будет обсуждаться вопрос о том, как обеспечить принятие бюджета на следующий год.

Объясняя агентству ЛЕТА свое голосование в Сейме, Аугулис отметил, что министр сообщения ни на встрече с фракцией, ни с трибуны Сейма не предложил убедительного решения проблемы региональных перевозок на следующий год, только выразил надежду на помощь Министерства финансов. Переговоры с самоуправлениями не велись, и главы самоуправлений готовят письмо в Сейм, премьер-министру и комиссиям, подчеркивая, что такое резкое сокращение рейсов недопустимо.

Аугулис также раскритиковал идеи создания новых предприятий под эгидой Автотранспортной дирекции и введения "транспорта по требованию", так как этим планам не хватает покрытия и обоснования.

Между тем, руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев выразил мнение, что это связано "только и исключительно с вопросом о долгах Вентспилсского порта". "Это подтверждает, что принципиальная позиция нашей партии и министра по противодействию узкому лоббированию интересов является неудобной", - заявил депутат.

"То, что два депутата коалиции поддержали отставку министра, свидетельствует о том, насколько непредсказуемой стала коалиция", - сказал Шуваев.

В четверг премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), отвечая на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора, отметила, что решение двух депутатов СЗК поддержать запрос об отставке Швинки является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции.

Швинка в обращении к депутатам заявил, что унаследовал вопрос общественного транспорта от прежних министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса из Нацобъединения.

Он призвал перевозчиков, которые не могут выполнять договоры, договориться об их прекращении, чтобы Автотранспортная дирекция могла объявить новые закупки на лучших условиях. Обществу необходимы перевозчики, обеспечивающие надежную и качественную услугу, подчеркнул министр.

Швинка подчеркнул, что цена километра установлена в условиях свободной конкуренции, а не регулируется государством, поэтому министр не может ее изменить. Он намерен объявить новые закупки, соответствующие сегодняшней рыночной ситуации, искать правовое регулирование для компенсации убытков, начинать цифровизацию, разрабатывать стратегии коммерческих маршрутов регионального транспорта, а также внедрить "транспорт по запросу".