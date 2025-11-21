Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Организаторы призывают жителей страны пересмотреть свои гардеробы и пожертвовать тёплые вещи, которые стали малы, больше не нравятся или просто не используются — в Латвии хватает людей, для которых такая помощь сейчас особенно важна.

Передать одежду тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, можно будет в пунктах сбора, работающих с 10:00 до 18:00 в торговых центрах Spice и Akropole Alfa. Кроме того, тёплые вещи принимаются в офисе Ziedot.lv в Риге по адресу ул. Селпилс, 2c — вплоть до 31 января, с 8:00 до 18:00.

К акции могут присоединиться не только частные лица, но и школы, а также предприятия. Для этого необходимо написать на электронную почту ziedot@ziedot.lv или связаться по телефону 22322380.

В Ziedot.lv заранее благодарят всех за отзывчивость и напоминают, что тёплая одежда необходима не только малообеспеченным жителям Латвии, но и украинским беженцам, число которых в стране продолжает расти. Особенно остро потребность в тёплых вещах ощущается в регионах, где зимой людям приходится преодолевать большие расстояния до школ, магазинов и медицинских учреждений.