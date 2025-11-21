Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

21 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Организаторы призывают жителей страны пересмотреть свои гардеробы и пожертвовать тёплые вещи, которые стали малы, больше не нравятся или просто не используются — в Латвии хватает людей, для которых такая помощь сейчас особенно важна.

Передать одежду тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, можно будет в пунктах сбора, работающих с 10:00 до 18:00 в торговых центрах Spice и Akropole Alfa. Кроме того, тёплые вещи принимаются в офисе Ziedot.lv в Риге по адресу ул. Селпилс, 2c — вплоть до 31 января, с 8:00 до 18:00.

К акции могут присоединиться не только частные лица, но и школы, а также предприятия. Для этого необходимо написать на электронную почту ziedot@ziedot.lv или связаться по телефону 22322380.

В Ziedot.lv заранее благодарят всех за отзывчивость и напоминают, что тёплая одежда необходима не только малообеспеченным жителям Латвии, но и украинским беженцам, число которых в стране продолжает расти. Особенно остро потребность в тёплых вещах ощущается в регионах, где зимой людям приходится преодолевать большие расстояния до школ, магазинов и медицинских учреждений.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

