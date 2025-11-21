Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С 10 по 16 ноября в Госполиции зарегистрировано 252 случая мошенничества.

В 63 зарегистрированных случаях жители потеряли деньги, а в 189 случаях попытки мошенников не увенчались успехом. Общие убытки населения достигают по меньшей мере 509 826 евро.

По-прежнему большая часть средств была похищена в результате ложных звонков, когда мошенники выдавали себя за работников, например, "Latvenergo, "Sadales tīkls", Госполиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, кредитных учреждений или социальных служб.

Телефонным мошенникам на прошлой неделе удалось выманить 275 019 евро, и больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе - 204.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

