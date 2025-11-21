Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

21 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону «О страховании по материнству и болезни», согласно которым в 2025 году работающие родители получают родительское пособие в большем размере — не 50%, а 75%.

В 2026 году этот новый размер будет сохранен и на это решение потребуется дополнительно 7,7 млн евро, сообщил Минблаг.

«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев
«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

