Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

В прошлом году Сейм принял поправки к закону «О страховании по материнству и болезни», согласно которым в 2025 году работающие родители получают родительское пособие в большем размере — не 50%, а 75%.
В 2026 году этот новый размер будет сохранен и на это решение потребуется дополнительно 7,7 млн евро, сообщил Минблаг.
Vecāku pabalsts strādājošiem vecākiem arī nākamgad sagabāsies līdzšinējā līmenī - 75%, galīgajam lasījumam atbalsta Budžeta komisija #Budžets2026 https://t.co/WFPGb70D4i— Saeimas ziņas (@Jekaba11) November 21, 2025