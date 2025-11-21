Рига превращается в маленькую Москву? Жители жалуются на городской дизайн

«Это именно то, что нужно было улице Лачплеша — новый крупноформатный рекламный экран высотой в пять этажей. Мы хотим, чтобы Рига стала жемчужиной Европы, а превращаем её в маленькую Москву», — возмущается Каспарс.
"Я вообще не понимаю, как люди могут жить, если такой напротив. Вечером я проходил мимо угла Валдемара и Бриана. Жуть! Такой яркий, мигающий, ощущения как на музыкальном фестивале. Они хоть на ночь их выключают? Доказано, что многие страдают от светового загрязнения", - пишут рижане.
"Рига — отвратительное место для жизни, где царит жадность, идущая рука об руку с экофашизмом", - считают некоторые жители.
Но были и те, кто считает экраны - украшением столицы.
Tieši tas, kas Lāčplēša ielai bija vajadzīgs - jauns lielformāta reklāmu ekrāns 5 stāvu augstumā.— Kaspars Zn (@saliktengriba) November 21, 2025
Gribam Rīgu kā Eiropas pērli, bet padarām par mazo maskaviju. pic.twitter.com/X6b7xgdr5d