Первые лица страны почтили память погибших в Золитудской трагедии

Премьер-министр призвала людей почтить память погибших и не забывать об их семьях.

Напомним, что 21 ноября 2013 года 54 человека погибли и десятки получили серьезные травмы в результате обрушения супермаркета "Maxima" в Золитуде.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на крышу, что привело к ее обрушению

Изначально прокуратура предъявила девяти лицам обвинения в нарушении строительных норм, неисполнении обязанностей государственного служащего, убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности труда.