Краузе предупредил: без поддержки регионов рухнет правительство

21 ноября, 2025 15:21

Важно

Zemkopības ministrs Armands Krauze piedalās konservatīvās domas konferences "Demos" rīkotāju organizētajā sapulcē "Skaidra valoda par skaidru naudu un brīvību", lai aicinātu valdību nepieņemt izmaiņas skaidras naudas apritē.

Если регионы не получат обещанную поддержку, это может привести к распаду правительства, заявил агентству LETA председатель правления «Союза зеленых и крестьян» (ЗЗС) Армандс Краузе. По его словам, в понедельник, 24 ноября, вопрос о региональных перевозках будет обсуждаться на совещании коалиционных партий.

ЗЗС уже созвала внеочередное заседание правления из-за напряжённой политической ситуации. Краузе подчеркнул, что министр сообщения Аттис Швинка, сохранивший должность благодаря голосам ЗЗС, подал предложения по перевозкам без реального финансирования. При этом деньги на проект «Rail Baltica», «чтобы строить новые столбы в Даугаве», были найдены.

«Это фальшивый ход — подать предложение без покрытия, когда на “столбы Rail Baltica” средства есть», — заявил Краузе.
Он считает, что такая политика, а также поведение партии «Прогрессивные», ориентированной на интересы Риги, подрывают стабильность правительства. ЗЗС не допустит ситуации, когда жители регионов останутся без общественного транспорта, подчеркнул Краузе.

Политик обвинил «Прогрессивных» в том, что они «торпедируют» правительство своими инициативами и игнорируют регионы. «Если это продолжится, это может означать конец правительства», — предупредил он.

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

17:28

Новости Латвии

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

17:24

Всюду жизнь

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

17:20

Новости Латвии

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

17:15

Мир

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

16:51

Мир

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

16:46

Новости Латвии

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

16:42

Всюду жизнь

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

