Краузе предупредил: без поддержки регионов рухнет правительство

ЗЗС уже созвала внеочередное заседание правления из-за напряжённой политической ситуации. Краузе подчеркнул, что министр сообщения Аттис Швинка, сохранивший должность благодаря голосам ЗЗС, подал предложения по перевозкам без реального финансирования. При этом деньги на проект «Rail Baltica», «чтобы строить новые столбы в Даугаве», были найдены.

«Это фальшивый ход — подать предложение без покрытия, когда на “столбы Rail Baltica” средства есть», — заявил Краузе.

Он считает, что такая политика, а также поведение партии «Прогрессивные», ориентированной на интересы Риги, подрывают стабильность правительства. ЗЗС не допустит ситуации, когда жители регионов останутся без общественного транспорта, подчеркнул Краузе.

Политик обвинил «Прогрессивных» в том, что они «торпедируют» правительство своими инициативами и игнорируют регионы. «Если это продолжится, это может означать конец правительства», — предупредил он.