«Мы из полиции»: мошенники выманили 500 тысяч евро за неделю

С 10 по 16 ноября Государственная полиция зарегистрировала 252 случая мошенничества. В 63 из них граждане потеряли деньги, а в 189 попытки преступников оказались неудачными. Общие убытки населения составляют не менее 509 826 евро.

«Чаще всего мошенники представляются сотрудниками Latvenergo, Sadales tīkls, Государственной полиции, мобильных операторов, Службы государственных доходов, банков или социальных служб», — уточнили в полиции.

Наибольший ущерб нанесён фальшивыми звонками — за неделю преступники выманили 275 019 евро. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Рижском регионе — 204.