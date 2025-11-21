Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

И вот эти двое, похоже, теперь пара.

По данным People, Перри (41) уже строит рождественские планы вместе с Трюдо (53). В Латвии они не так часто мелькали в новостях, но в глобальном контексте оба сейчас переживают схожий период: Перри недавно рассталась с не менее известным актёром Орландо Блумом, Трюдо — с супругой Софи Грегуар после 18 лет брака. У обоих есть дети, и оба говорили, что хотят «спокойного перехода» в новую главу жизни.

И всё же, роман выглядит весьма кинематографично. Летом их заметили на ужине в Монреале — но это выглядело как просто встреча друзей. Осенью уже никто не делал вид, что это только дружба: совместная яхта у берегов Калифорнии, прогулки за руку, парижский Crazy Horse, где Перри отмечала свой день рождения, а Трюдо держал её за руку, словно это сцена из французского фильма.

Инсайдеры описывают пару просто: «симпатия» — это мягко сказано. Говорят, совпадают юмор, политические взгляды и любовь к французской кухне. Трюдо, по словам источников, буквально «влюблён»; Перри, уставшая от турне, наслаждается спокойной жизнью вне сцены.

Бывшая жена Трюдо, Софи Грегуар, реагирует удивительно мудро, признавая, что «мы все люди, и новости нас задевают», но выбирая «музыку вместо шума».

И да — это тот случай, когда официальные заявления уже не нужны и публичные люди действительно перестают что-то скрывать.