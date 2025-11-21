«Настоящая сказка»: Рига готовится к 25-й ярмарке на Домской площади

На площади появятся более 80 торговых точек с изделиями латвийских ремесленников и домашних производителей. Гости смогут приобрести плетёные и деревянные изделия, украшения из янтаря и серебра, вязаные вещи, свечи, мёд, пряники, варенье, мясные и конопляные продукты, сиропы и горячие напитки.

«Рождественская ярмарка в Старой Риге — это место, где оживает настоящая сказка. Здесь каждый найдёт что-то для души», — отмечают организаторы.

Торжественное открытие состоится 30 ноября в 17:00 концертом 10-й студии театра Дайлес. На ярмарке будут и развлечения для детей — встречи с Дедом Морозом и гномами, катание на пони, карусели, мастерские и контактный мини-зоопарк.

По пятницам для гостей сыграют DJ Aspirīns, DJ All-Viss, DJ Dubra и другие, а по выходным выступят певцы и фольклорные коллективы — Rīgas Danču klubs, Katrīna Dimanta, MADA, Annija Putniņa и другие артисты.

Полную культурную программу можно найти на сайте vzt.lv