Европа отвергла мирный план Трампа по Украине

Согласно заявлению правительства Германии, европейские лидеры подчеркнули, что Вооружённые силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а линия соприкосновения может быть лишь отправной точкой для переговоров.

«Речь идёт о справедливом и прочном мире, и мы считаем, что элементы этого плана не способствуют достижению этой цели», — заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

По данным агентства, Мерц, Макрон и Стармер намерены встретиться в кулуарах саммита G20 в Южной Африке 22 ноября, чтобы обсудить дальнейшие шаги. В переговорах также примет участие президент Финляндии Александр Стубб.

План, подготовленный спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, предусматривал признание Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими, проведение выборов на Украине в течение ста дней и отказ от вступления в НАТО.

Источники Axios сообщали, что Киев и европейские столицы были «шокированы» документом. Заместитель постпреда Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что план нарушает «неприкосновенные красные линии» Киева и ущемляет суверенитет страны.

Reuters уточняет, что Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и разведданных Украине, если Киев не подпишет предложенный документ.