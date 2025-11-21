Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европа отвергла мирный план Трампа по Украине

21 ноября, 2025

Мир 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским отклонили ключевые положения мирного плана президента США Дональда Трампа, предусматривавшего серьёзные уступки Москве, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению правительства Германии, европейские лидеры подчеркнули, что Вооружённые силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а линия соприкосновения может быть лишь отправной точкой для переговоров.

«Речь идёт о справедливом и прочном мире, и мы считаем, что элементы этого плана не способствуют достижению этой цели», — заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
По данным агентства, Мерц, Макрон и Стармер намерены встретиться в кулуарах саммита G20 в Южной Африке 22 ноября, чтобы обсудить дальнейшие шаги. В переговорах также примет участие президент Финляндии Александр Стубб.

План, подготовленный спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, предусматривал признание Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими, проведение выборов на Украине в течение ста дней и отказ от вступления в НАТО.

Источники Axios сообщали, что Киев и европейские столицы были «шокированы» документом. Заместитель постпреда Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что план нарушает «неприкосновенные красные линии» Киева и ущемляет суверенитет страны.

Reuters уточняет, что Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и разведданных Украине, если Киев не подпишет предложенный документ.

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

