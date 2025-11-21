Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:24

0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Британские путешественники описывают свои рейсы как «чистый хаос». Люди в Гран-Канарии, Аликанте и Малаге стояли часами в очередях, пытаясь пройти новые сканеры, которые то не распознавали лица, то зависали на отпечатках. В отдельных аэропортах закрывались половина автоматических ворот — потому что техника «отказывалась сотрудничать».

Пока граждане ЕС проходили через обычные быстрые очереди, туристов из Великобритании, США и других стран ставили в отдельный коридор «для биометрии». Там каждая попытка заняла по пять минут на человека — а когда какие-то ворота сломались, людей отправляли… в самый конец очереди.

По словам очевидцев, в зоне вылета начинался настоящий переполох. Кто-то видел, как пассажиры пытались прорваться вперёд, люди кричали, плакали, умоляли пустить их в очередь ЕС «просто чтобы успеть на самолёт». Полиция разворачивала обратно.

В итоге большинство всё равно направили в ручную проверку паспортов — и примерно 75% пассажиров проходили через офицеров, а не через новые роботоворота.

Журналисты Which? протестировали систему в семи аэропортах — и вывод у них один: вне сезона ещё терпимо, но летом будет громко, горячо и очень медленно.

Напомним: к апрелю 2026 года EES станет обязательной во всех портах и аэропортах Шенгена. А пока обязательно запастись чемоданом терпения для тех, кто пытается въехать туристом в ЕС. 

 

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

