«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Британские путешественники описывают свои рейсы как «чистый хаос». Люди в Гран-Канарии, Аликанте и Малаге стояли часами в очередях, пытаясь пройти новые сканеры, которые то не распознавали лица, то зависали на отпечатках. В отдельных аэропортах закрывались половина автоматических ворот — потому что техника «отказывалась сотрудничать».

Пока граждане ЕС проходили через обычные быстрые очереди, туристов из Великобритании, США и других стран ставили в отдельный коридор «для биометрии». Там каждая попытка заняла по пять минут на человека — а когда какие-то ворота сломались, людей отправляли… в самый конец очереди.

По словам очевидцев, в зоне вылета начинался настоящий переполох. Кто-то видел, как пассажиры пытались прорваться вперёд, люди кричали, плакали, умоляли пустить их в очередь ЕС «просто чтобы успеть на самолёт». Полиция разворачивала обратно.

В итоге большинство всё равно направили в ручную проверку паспортов — и примерно 75% пассажиров проходили через офицеров, а не через новые роботоворота.

Журналисты Which? протестировали систему в семи аэропортах — и вывод у них один: вне сезона ещё терпимо, но летом будет громко, горячо и очень медленно.

Напомним: к апрелю 2026 года EES станет обязательной во всех портах и аэропортах Шенгена. А пока обязательно запастись чемоданом терпения для тех, кто пытается въехать туристом в ЕС.