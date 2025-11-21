Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Конфискованные машины россиян отправляют на войну

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:45

Мир 0 комментариев

В России за два с половиной года у нарушивших правила дорожного движения водителей изъяли свыше 33 тысяч автомобилей. Из них 5,5 тысячи отправлены на войну в Украину, 146 — «на развитие» оккупированных территорий, а ещё 19 переданы МЧС, сообщила Генпрокуратура.

Транспорт конфискуют, если водителя дважды ловят за рулём в нетрезвом виде или без прав. Ведомство заявило, что эта мера «не карательная»: по их данным, количество преступлений, связанных с пьяным вождением, снизилось на 15% за 2024 год, и тенденция сохраняется.

«Работа института конфискации позволила уменьшить число пьяных за рулём», — отметили в Генпрокуратуре.
По решению суда автомобили направляют на нужды армии, если они признаны вещественными доказательствами или орудием преступления. В Федеральной службе судебных приставов утверждают, что конфискация «помогает обеспечивать неотвратимость наказания и снабжать зону боевых действий транспортом».

Участники войны жалуются на нехватку техники для перевозки боеприпасов и экипировки, из-за чего им приходится использовать даже лошадей и ослов.

С сентября 2023 года правительство разрешило изымать транспорт не только за повторную езду в пьяном виде или без прав, но и за грубые нарушения — выезд на встречную полосу или превышение скорости.

Автомобиль конфискуют даже при совместном владении. Второй собственник может требовать компенсацию через суд. Верховный суд постановил: если конфисковать машину невозможно, у водителя вправе забрать другое имущество или эквивалентную сумму.

По данным ФССП, в 2024 году Министерству обороны передано почти 515 тысяч единиц конфиската, включая автомобили, технику, табачные изделия и древесину.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»
Важно

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден» (1)

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом
Важно

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом (2)

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии
Важно

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:40 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 4 часа назад
Балтия: солнце на работе
Sfera.lv 5 часов назад
Индия: истребитель разбился в Дубае
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: Париж не торопится
Sfera.lv 5 часов назад
Финляндия: чище не бывает
Sfera.lv 8 часов назад
Спорт: НБА в Европе
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: ищите инвесторов…
Sfera.lv 9 часов назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 1 день назад

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

Читать
Загрузка

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Читать

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Новости Латвии 19:51

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Читать

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Наука 19:33

Наука 0 комментариев

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Читать

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Всюду жизнь 18:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

Читать

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Читать

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Важно 17:58

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

Читать