Конфискованные машины россиян отправляют на войну

Транспорт конфискуют, если водителя дважды ловят за рулём в нетрезвом виде или без прав. Ведомство заявило, что эта мера «не карательная»: по их данным, количество преступлений, связанных с пьяным вождением, снизилось на 15% за 2024 год, и тенденция сохраняется.

«Работа института конфискации позволила уменьшить число пьяных за рулём», — отметили в Генпрокуратуре.

По решению суда автомобили направляют на нужды армии, если они признаны вещественными доказательствами или орудием преступления. В Федеральной службе судебных приставов утверждают, что конфискация «помогает обеспечивать неотвратимость наказания и снабжать зону боевых действий транспортом».

Участники войны жалуются на нехватку техники для перевозки боеприпасов и экипировки, из-за чего им приходится использовать даже лошадей и ослов.

С сентября 2023 года правительство разрешило изымать транспорт не только за повторную езду в пьяном виде или без прав, но и за грубые нарушения — выезд на встречную полосу или превышение скорости.

Автомобиль конфискуют даже при совместном владении. Второй собственник может требовать компенсацию через суд. Верховный суд постановил: если конфисковать машину невозможно, у водителя вправе забрать другое имущество или эквивалентную сумму.

По данным ФССП, в 2024 году Министерству обороны передано почти 515 тысяч единиц конфиската, включая автомобили, технику, табачные изделия и древесину.