Газеты Германии: Трамп подыгрывает Кремлю, а не Киеву

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:52

Мир 0 комментариев

План прекращения войны в Украине, подготовленный администрацией Дональда Трампа совместно с российскими переговорщиками, вызвал бурную реакцию немецких СМИ. Ведущие издания сравнивают его с политикой умиротворения 1938 года и Версальским договором, отмечая, что теперь уступок требуют не от агрессора, а от жертвы нападения.

Берлинская газета Der Tagesspiegel проводит прямую историческую параллель с Мюнхеном: «Ситуация становится опасной — для Украины, Германии и всей Европы. Украина должна отдать территории, ограничить армию и отказаться от оружия, способного сдерживать Москву. Это — капитуляция, замаскированная под мир».

«Такое умиротворение уже было — и закончилось мировой войной», — напоминает Der Tagesspiegel.
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что план Трампа и Путина «унижает Украину и поощряет Россию». Журналисты отмечают: «Только размещение американских солдат в Украине могло бы придать обещаниям Трампа реальную силу. Пока же это — слова, не имеющие веса».

Мюнхенская Süddeutsche Zeitung назвала документ «фарсом, достойным сарказма». По её мнению, весь план можно свести к одной фразе: «Пункт первый — Украина капитулирует».

Берлинская die tageszeitung считает, что Трамп выбрал момент, когда Киев ослаблен внутренним кризисом, чтобы «подготовить Украину к штурму дипломатическим оружием».

А Kölner Stadt-Anzeiger предупреждает: «Если Европа прогнётся под диктат Трампа, рухнет порядок безопасности на всём континенте».

Решил за Путина? Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны Балтии

Президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия может напасть на страны Балтии, если не будет остановлена в Украине.

«Хотел построить церковь, но сжёг всё»: рижанин объяснил пожар

В рижском микрорайоне Тейка полиция возбудила уголовное дело после того, как мужчина поджёг скамейку у многоквартирного дома. Инцидент произошёл 18 ноября, сообщили в Государственной полиции.

Хлеб, молоко, яйца и курица могут подешеветь. Но с лета 2026 года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. Они предусматривают установление пониженной ставки НДС в размере 12% на базовые продукты питания. Новая норма вступит в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать до середины 2027 года.

Землетрясение вытряхивает из земли самородки — учёные объяснили почему

Оказывается, природа умеет делать золото куда хитрее, чем мы думали.

Honda и Sony открыли предзаказы на «движущийся планшет» — Afeela

Afeela, совместный проект Honda и Sony, выходит на финишную прямую.
Компания официально подтвердила: первые поставки начнутся в 2026 году, а предзаказы открыты уже сейчас.

«Алкоголь и табак подорожают»: депутаты поддержали новые налоги

Сеймская комиссия по бюджету и финансам поддержала законопроект о постепенном повышении акцизов на алкоголь, табак, сладкие напитки и топливо. Поправки связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и с финансовыми рамками на последующие три года.

Зеленский поставил украинцев перед выбором: «Либо двадцать восемь пунктов, либо крайне тяжёлая зима» (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, заявив, что страна оказалась перед тяжелым выбором: необходимо либо принять предложенный Соединёнными Штатами Америки «мирный план», либо пережить «крайне тяжёлую зиму».

