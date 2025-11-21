Газеты Германии: Трамп подыгрывает Кремлю, а не Киеву

Берлинская газета Der Tagesspiegel проводит прямую историческую параллель с Мюнхеном: «Ситуация становится опасной — для Украины, Германии и всей Европы. Украина должна отдать территории, ограничить армию и отказаться от оружия, способного сдерживать Москву. Это — капитуляция, замаскированная под мир».

«Такое умиротворение уже было — и закончилось мировой войной», — напоминает Der Tagesspiegel.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что план Трампа и Путина «унижает Украину и поощряет Россию». Журналисты отмечают: «Только размещение американских солдат в Украине могло бы придать обещаниям Трампа реальную силу. Пока же это — слова, не имеющие веса».

Мюнхенская Süddeutsche Zeitung назвала документ «фарсом, достойным сарказма». По её мнению, весь план можно свести к одной фразе: «Пункт первый — Украина капитулирует».

Берлинская die tageszeitung считает, что Трамп выбрал момент, когда Киев ослаблен внутренним кризисом, чтобы «подготовить Украину к штурму дипломатическим оружием».

А Kölner Stadt-Anzeiger предупреждает: «Если Европа прогнётся под диктат Трампа, рухнет порядок безопасности на всём континенте».