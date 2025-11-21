Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»

Возникает закономерный вопрос: если десять тысяч подписей соберёт предложение «от народа» расстреливать «нелояльных», Сейм и такую инициативу поставит на обсуждение?

Периодически слышно: не стоит реагировать, мол, не нужно давать радикалам рекламу. Может быть, этот совет имел бы смысл, если бы всё ограничивалось пустыми декларациями. Но теперь националисты фактически диктуют политическую повестку. Их шаг назад по Стамбульской конвенции уже компенсируется шагом вперёд — против русскоязычного населения. И да, отыгрываться будут именно на нас.

На минувшей неделе парламент поддержал во втором чтении поправки к Закону об образовании, запрещающие школьным учителям говорить между собой и с учениками на родном языке, если это не государственный. Теперь даже объяснить первокласснику непонятное слово на русском нельзя.

Зачем всё это? Чтобы издеваться над детьми и родителями? Или чтобы проще расправляться с «неудобными» педагогами, обвиняя их в нарушении языкового режима? И это в стране, где 37 процентов жителей считают русский родным языком!

Сейм идёт дальше — готовится проект, требующий от премьера разработать акты, запрещающие чиновникам и муниципальным служащим использовать русский язык не только с гражданами, но и между собой.

Что будет потом? Лишение гражданства за русский язык? Тюрьма за «языковое преступление»? То, что вчера казалось абсурдом, сегодня превращается в закон.