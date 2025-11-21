Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 15:44

Юридическая комиссия Сейма всерьёз рассматривала «народную» инициативу о лишении гражданства и высылке из страны «нелояльных» латвийцев. Об этом сообщал  наш портал press.lv.

Возникает закономерный вопрос: если десять тысяч подписей соберёт предложение «от народа» расстреливать «нелояльных», Сейм и такую инициативу поставит на обсуждение?

Периодически слышно: не стоит реагировать, мол, не нужно давать радикалам рекламу. Может быть, этот совет имел бы смысл, если бы всё ограничивалось пустыми декларациями. Но теперь националисты фактически диктуют политическую повестку. Их шаг назад по Стамбульской конвенции уже компенсируется шагом вперёд — против русскоязычного населения. И да, отыгрываться будут именно на нас.

На минувшей неделе парламент поддержал во втором чтении поправки к Закону об образовании, запрещающие школьным учителям говорить между собой и с учениками на родном языке, если это не государственный. Теперь даже объяснить первокласснику непонятное слово на русском нельзя.

Зачем всё это? Чтобы издеваться над детьми и родителями? Или чтобы проще расправляться с «неудобными» педагогами, обвиняя их в нарушении языкового режима? И это в стране, где 37 процентов жителей считают русский родным языком!

Сейм идёт дальше — готовится проект, требующий от премьера разработать акты, запрещающие чиновникам и муниципальным служащим использовать русский язык не только с гражданами, но и между собой.

Что будет потом? Лишение гражданства за русский язык? Тюрьма за «языковое преступление»? То, что вчера казалось абсурдом, сегодня превращается в закон.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

