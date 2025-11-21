ECC Latvia предупреждает: «Чёрная пятница» может быть ловушкой

Центр напоминает: магазины в Европейском союзе обязаны заранее указывать полную стоимость товара — с налогами, доставкой и другими расходами. В интернете часто дополнительные платежи всплывают только при оформлении заказа. Поэтому специалисты советуют всегда проверять итоговую сумму перед покупкой.

«Не все акции выгодны. Перед покупкой нужно сравнить цены в нескольких магазинах и обратить внимание на гарантию, качество и объём товара», — отмечают в ECC Latvia.

Эксперты предупреждают: многие сайты специально создают ложное чувство срочности, показывая таймеры обратного отсчёта или фразы вроде «осталось две вещи» и «этот товар смотрят семь человек». Такие методы искусственно подталкивают к покупке.

Кроме того, в сети появляются фальшивые сайты с невероятно низкими ценами. Признаки обмана — новый или неизвестный адрес, отсутствие информации об организации и контактов, только предоплата и поддельные отзывы.

ECC Latvia входит в структуру Центра по защите прав потребителей и бесплатно помогает решать споры с торговцами из стран ЕС, Норвегии, Исландии и Великобритании.