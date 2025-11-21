Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ECC Latvia предупреждает: «Чёрная пятница» может быть ловушкой

21 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Европейский центр потребительской информации (ECC Latvia) призывает покупателей тщательно проверять скидки и предложения «Чёрной пятницы», которая состоится 28 ноября, сообщает LETA.

Центр напоминает: магазины в Европейском союзе обязаны заранее указывать полную стоимость товара — с налогами, доставкой и другими расходами. В интернете часто дополнительные платежи всплывают только при оформлении заказа. Поэтому специалисты советуют всегда проверять итоговую сумму перед покупкой.

«Не все акции выгодны. Перед покупкой нужно сравнить цены в нескольких магазинах и обратить внимание на гарантию, качество и объём товара», — отмечают в ECC Latvia.
Эксперты предупреждают: многие сайты специально создают ложное чувство срочности, показывая таймеры обратного отсчёта или фразы вроде «осталось две вещи» и «этот товар смотрят семь человек». Такие методы искусственно подталкивают к покупке.

Кроме того, в сети появляются фальшивые сайты с невероятно низкими ценами. Признаки обмана — новый или неизвестный адрес, отсутствие информации об организации и контактов, только предоплата и поддельные отзывы.

ECC Latvia входит в структуру Центра по защите прав потребителей и бесплатно помогает решать споры с торговцами из стран ЕС, Норвегии, Исландии и Великобритании.

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

