Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил ответственным ведомствам выяснить причины происходящего. Министр иностранных дел Кястутис Будрис, комментируя заявления Минска о готовности к дипломатическим переговорам, подчеркнул, что Вильнюс не собирается их проводить:

«Мы не обсуждаем переговоры. Мы не поддадимся давлению враждебного режима, который вредит нам не первый год. Мы должны помнить свои принципы и придерживаться их. То, что нас пытаются втянуть в некие разговоры без конкретики, не означает, что это наша позиция», — заявил Будрис.

Министр также отметил, что у Литвы остаются рычаги давления, включая возможность введения национальных санкций против Белоруссии.

Премьер-министр Инга Ружинене добавила, что правительство может вновь закрыть границу, если ситуация обострится или в литовском воздушном пространстве снова появятся контрабандные аэростаты.

«Воздушные шары — это наша новая реальность», — сказала глава литовского правительства.