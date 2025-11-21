Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 16:51

Мир 0 комментариев

Фото LETA

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил ответственным ведомствам выяснить причины происходящего. Министр иностранных дел Кястутис Будрис, комментируя заявления Минска о готовности к дипломатическим переговорам, подчеркнул, что Вильнюс не собирается их проводить:

«Мы не обсуждаем переговоры. Мы не поддадимся давлению враждебного режима, который вредит нам не первый год. Мы должны помнить свои принципы и придерживаться их. То, что нас пытаются втянуть в некие разговоры без конкретики, не означает, что это наша позиция», — заявил Будрис.
Министр также отметил, что у Литвы остаются рычаги давления, включая возможность введения национальных санкций против Белоруссии.

Премьер-министр Инга Ружинене добавила, что правительство может вновь закрыть границу, если ситуация обострится или в литовском воздушном пространстве снова появятся контрабандные аэростаты.

«Воздушные шары — это наша новая реальность», — сказала глава литовского правительства.

Обновлено: 18:30 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 1 час назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 2 часа назад
Франция: Париж не торопится
Sfera.lv 2 часа назад
Финляндия: чище не бывает
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ищите инвесторов…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: пациентам придётся ждать дольше
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: а с языком по-прежнему засада…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: а люди всё равно едут
Sfera.lv 6 часов назад

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

