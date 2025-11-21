Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

© Deutsche Welle 21 ноября, 2025 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

"Украина официально получила от американской стороны проект плана" администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, подтвердила Гайовишин. "Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое окончание войны", - подчеркнула она.

"Красные линии" Киева в ответ на план Трампа

По словам зампостпреда, Киев готов к конструктивным переговорам, в том числе на уровне лидеров, однако есть ряд "красных линий". Так, Украина не признает временно оккупированные территории российскими. "Наша земля не продается", - заявила Гайовишин.

Киев не пойдет на ограничения самообороны, а также численности и возможностей ВСУ. Власти Украины не допустят ограничений и в вопросе выбора союзов. Украинская сторона продолжит противодействовать "террору и геноциду", лежащему в основе российской агрессии и подрывающему украинскую идентичность, в частности, на уровне языка, добавила дипломат.

В Киеве продолжают настаивать на принципе "ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы". "Россию необходимо заставить отступить в экономическом, политическом и военном отношениях", - заявила постпред при ООН.

Axios: Уиткофф обсуждал план с Умеровым

Ранее американский портал Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который возглавил работу над 28-пунктным планом Трампа, обсудил предложенные гарантии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 15-16 ноября, 20 ноября они были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому в письменном виде.

Сам Умеров заявил 21 ноября, что не давал оценок плану США, а его участие в обсуждении проекта было "техническим". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры о мирном плане.

Комментарии (0)

Новости Латвии 13:47

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Новости Латвии 13:23

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

