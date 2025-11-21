План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

"Украина официально получила от американской стороны проект плана" администрации Дональда Трампа по мирному урегулированию, подтвердила Гайовишин. "Мы согласны работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое окончание войны", - подчеркнула она.

"Красные линии" Киева в ответ на план Трампа

По словам зампостпреда, Киев готов к конструктивным переговорам, в том числе на уровне лидеров, однако есть ряд "красных линий". Так, Украина не признает временно оккупированные территории российскими. "Наша земля не продается", - заявила Гайовишин.

Киев не пойдет на ограничения самообороны, а также численности и возможностей ВСУ. Власти Украины не допустят ограничений и в вопросе выбора союзов. Украинская сторона продолжит противодействовать "террору и геноциду", лежащему в основе российской агрессии и подрывающему украинскую идентичность, в частности, на уровне языка, добавила дипломат.

В Киеве продолжают настаивать на принципе "ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы". "Россию необходимо заставить отступить в экономическом, политическом и военном отношениях", - заявила постпред при ООН.

Axios: Уиткофф обсуждал план с Умеровым

Ранее американский портал Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который возглавил работу над 28-пунктным планом Трампа, обсудил предложенные гарантии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым 15-16 ноября, 20 ноября они были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому в письменном виде.

Сам Умеров заявил 21 ноября, что не давал оценок плану США, а его участие в обсуждении проекта было "техническим". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 ноября, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры о мирном плане.