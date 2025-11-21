В Риге открывается главный рождественский базарчик

Более 80 латвийских ремесленников и производителей предложат изделия ручной работы: плетёные корзины, деревянные игрушки, вязаные вещи, янтарные и серебряные украшения, свечи, изделия из овчины, мёд, пряники, мясные и конопляные продукты, варенья, соусы и горячие напитки.

Для детей: встречи с Дедом Морозом и гномами, карусель, катание на пони, овечки и творческие мастер-классы (по выходным и праздникам).

По выходным — насыщенная культурная программа: от фольклора и народных танцев до вечеров с диджеями. Расписание на vzt.lv.

Официальное открытие — 30 ноября в 17:00 с концертом 10-й студии театра Dailes.

Организатор Андрис Крейслерс проводит рынок на Домской площади уже 25 лет и подчёркивает: это не только праздник, но и поддержка латвийских мастеров.