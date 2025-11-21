Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
К продаже готовится молоко без коров: как корову отняли у молока

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 13:55

Наука

В Израиле запускают продукт, который звучит почти как фантастика: молоко, полностью созданное без участия коров. Стартап Remilk потратил пять лет и 150 млн долларов, чтобы научить дрожжи производить молочный белок — тот самый, что содержится в настоящем молоке.

Работает это так: в дрожжи встраивают ген, отвечающий за коровий молочный белок. Микроорганизмы начинают синтезировать его сами, а после ферментации белок сушат в порошок и смешивают с жирами, кальцием, витаминами. Получается молоко, которое химически идентично настоящему, только без лактозы, холестерина, гормонов и антибиотиков.

Новинка получила название New Milk. Первые партии появятся в ресторанах и кафе Израиля уже в конце ноября 2025 года, а в супермаркетах — в январе 2026-го.

И важный нюанс: такой продукт полностью кошерный. Для Израиля это не просто плюс — это решающий фактор, учитывая, что 66% населения соблюдает правила разделения молочного и мясного. А ещё New Milk подходит веганам, потому что в нём нет ни грамма животного происхождения.

Remilk делает ставку не только на идеологию, но и на рынок: сектор альтернативного молока оценивается в 32 млрд долларов в 2025 году и, по прогнозам, вырастет до 57 млрд к 2030-му. Если технология точной ферментации закрепится, коровам действительно придётся поделиться молочной индустрией с дрожжами.

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области
План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области (1)

Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»
Андрей Козлов: «На ком отыграются националы? Ответ очевиден»

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

