К продаже готовится молоко без коров: как корову отняли у молока

Работает это так: в дрожжи встраивают ген, отвечающий за коровий молочный белок. Микроорганизмы начинают синтезировать его сами, а после ферментации белок сушат в порошок и смешивают с жирами, кальцием, витаминами. Получается молоко, которое химически идентично настоящему, только без лактозы, холестерина, гормонов и антибиотиков.

Новинка получила название New Milk. Первые партии появятся в ресторанах и кафе Израиля уже в конце ноября 2025 года, а в супермаркетах — в январе 2026-го.

И важный нюанс: такой продукт полностью кошерный. Для Израиля это не просто плюс — это решающий фактор, учитывая, что 66% населения соблюдает правила разделения молочного и мясного. А ещё New Milk подходит веганам, потому что в нём нет ни грамма животного происхождения.

Remilk делает ставку не только на идеологию, но и на рынок: сектор альтернативного молока оценивается в 32 млрд долларов в 2025 году и, по прогнозам, вырастет до 57 млрд к 2030-му. Если технология точной ферментации закрепится, коровам действительно придётся поделиться молочной индустрией с дрожжами.