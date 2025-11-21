Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Курьера арестовали за съёмку спящего у себя дома клиента

21 ноября, 2025

В Освего, штат Нью-Йорк, история доставки еды превратилась в уголовное дело. 23-летняя курьерка DoorDash Оливия Хендерсон пришла по заказу и увидела приоткрытую дверь и мужчину, спящего на диване без штанов. Она достала телефон и сняла всё на видео — стоя снаружи дома, обвинив при этом мужчину "в постановке" и в намерении запугать её. 

Видео оказалось в TikTok и быстро стало вирусным. Хендерсон представила происходящее как сексуальное домогательство, раскритиковала полицию за «бездействие» и обвинила DoorDash в том, что её аккаунт отключили после жалобы.

DoorDash ответил, что не блокирует доставщиков за сообщения о сексуальных домогательствах — но блокирует за съёмку клиентов в их собственном доме и публикацию таких кадров в сети. До завершения проверки компания заморозила аккаунты обеих сторон.

Полиция завершила расследование без лишнего шума. По словам следователей, мужчина не совершал никаких противоправных действий — он просто был крайне пьян и уснул, как есть, в своём доме. Это неловко, но не преступление.

Преступлением оказалось другое: съёмка частного лица у него дома и выкладывание видео в TikTok. Хендерсон арестовали и предъявили два уголовных обвинения — незаконное наблюдение и распространение незаконно получённого изображения. Её отпустили до суда, а на TikTok она пока не возвращается.

Обновлено: 18:30 21.11.2025
«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

