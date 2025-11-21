Курьера арестовали за съёмку спящего у себя дома клиента

Видео оказалось в TikTok и быстро стало вирусным. Хендерсон представила происходящее как сексуальное домогательство, раскритиковала полицию за «бездействие» и обвинила DoorDash в том, что её аккаунт отключили после жалобы.

DoorDash ответил, что не блокирует доставщиков за сообщения о сексуальных домогательствах — но блокирует за съёмку клиентов в их собственном доме и публикацию таких кадров в сети. До завершения проверки компания заморозила аккаунты обеих сторон.

Полиция завершила расследование без лишнего шума. По словам следователей, мужчина не совершал никаких противоправных действий — он просто был крайне пьян и уснул, как есть, в своём доме. Это неловко, но не преступление.

Преступлением оказалось другое: съёмка частного лица у него дома и выкладывание видео в TikTok. Хендерсон арестовали и предъявили два уголовных обвинения — незаконное наблюдение и распространение незаконно получённого изображения. Её отпустили до суда, а на TikTok она пока не возвращается.