Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

Редакция PRESS 12 января, 2026 11:31

Важно 0 комментариев

LETA

На прошлой неделе начался инициированный KNAB судебный процесс, который также можно назвать «делом врачей». Обвинения предъявлены руководителю Клиники неотложной медицины и приёма пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Алексею Вишнякову, его заместителю Геннадию Ричарду Русанову и бывшему директору по медицинским технологиям RAKUS Гинту Цирулису, пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Их обвиняют в мошенничестве, то есть в приобретении чужого имущества путём обмана (Вишняков), в пособничестве этому (Русанов) и в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях (Цирулис). Судя по статьям обвинения, должностям обвиняемых и участию KNAB, можно было бы подумать, что эти «злодеи» разработали какую-то хитроумную схему, чтобы выкачать из государства миллионы и положить их себе в карман. На самом деле это «дело врачей» настолько мелкое и прозаическое, что выглядит почти как фарс. Как тонкая издёвка над всей нашей правоохранительной системой.

Если коротко, суть дела (с точки зрения прокуратуры) такова: 6 января 2024 года коллектив Клиники неотложной медицины RAKUS провёл неформальное мероприятие — зимний бал в дворце культуры «Ziemeļblāzma». Мероприятие обошлось в 14 560 евро. Аренда помещения, инвентаря и персонала — более 3000 евро, питание на 150 человек — более 8000 евро, ведущему вечера — 500 евро, музыкальной группе — почти 2700 евро.

Поскольку покрыть эту сумму за счёт взносов участников не удалось, главный организатор мероприятия Вишняков пошёл к Цирулису, который занимался публичными закупками больницы, и побудил его уговорить разных партнёров по сотрудничеству оплатить услуги кейтеринга. Цирулис обратился к этим компаниям, и они были готовы оплатить (SIA «Tradintek» — 1500 евро, SIA «Amerikas Baltijas Tehnoloģiju korporācija» — 3000 евро, филиал SIA «UAB Medus Medical» в Латвии — 2000 евро). Поскольку этих денег всё равно не хватило, Вишняков и Русанов взяли почти 4500 евро из фонда поддержки RAKUS, представив бал как конференцию (фальсификация документов и мошенничество).

Как видим, вся «хитроумная схема» связана вовсе не с личным обогащением в корыстных целях, а с финансированием мероприятия для сотрудников. В связи с этим возникает вопрос: за что, собственно, судят этих медицинских работников?

На первый взгляд может показаться: как за что? За приобретение чужого имущества обманным путём. То есть за мошенничество, как утверждает прокуратура. Формально — да, хотя в действительности всё ровно наоборот. Их обвиняют в неумении мошенничать. То есть в неумении оформить документы так, чтобы ни к чему нельзя было придраться. Чтобы всё было как в легендарной фразе тёти Мирты из фильма Яниса Стрейчса «Лимузин цвета Яновой ночи»: «У меня все документы в полном порядке».

Это очередной наглядный пример, который показывает: не важна суть дела, важно, как это выглядит на бумаге. Все ли документы оформлены на 100% в соответствии с нормативными актами. Всё это дело буквально кричит: надо уметь вытягивать деньги из государства так, чтобы это хотя бы формально соответствовало нормативным актам. Тогда ничего тебе не будет. Государственный контроль может обнаружить колоссальные растраты на миллионы евро, но если бумажки оформлены «как надо», то ни KNAB, ни прокуратура ничего не смогут сделать.

Этот пример свидетельствует о довольно опасной зацикленности на «придирках к мелочам». Апологеты буквального правосудия могут возразить: нет больших и маленьких нарушений. Все должны расследоваться и наказываться одинаково. С этим утверждением можно только согласиться. Но здесь есть одно огромное «но».

Мелкие дела мы видим — врачи пытаются выдать бал за конференцию и просят партнёров оплатить кейтеринг, — а где же крупные? Где дела, в которых растрачены или сомнительным образом утекли на счета разных фирм миллионы?

Ах, таких дел нет? Тогда возможны два варианта. Либо таких дел действительно нет, потому что в нашей стране всё происходит настолько честно и законно, что расследовать нечего, либо KNAB стал слишком беззубым. Оба варианта для KNAB совсем не лестные.

Если коррупция де-факто искоренена и остались только мелкие её рецидивы на несколько тысяч евро, то, возможно, стоит рассмотреть вопрос о дальнейшей целесообразности существования KNAB. Если в стране с коррупционными преступлениями всё настолько прекрасно, что приходится гонять врачей за неправильно оформленные расходы на мероприятие (бал или конференцию), то стоит задуматься, стоит ли тратить миллионы на содержание этой институции. С такими мелочами, думается, справились бы и другие следственные органы.

А если KNAB утратил остроту хватки и вместо ловли крупных коррупционных зверей начал хватать мелкую рыбу, то это совсем не делает чести руководству KNAB.

Фарс «дела врачей» вскрывает ещё одну чисто этическую проблему. Когда началась ковидная эпидемия, врачей носили на руках. Они рисковали, были на передовой. Многие кейтеринговые компании кормили бригады скорой помощи бесплатными обедами. Художник Айгарс Бикше установил у здания Академии художеств скульптуру «Медики — миру» («Докторка» — название, данное самим художником). Не обсуждая художественные достоинства этой работы, её посыл был один — благодарность медикам.

А теперь, когда те же работники неотложной помощи устроили бал (или конференцию) и их руководитель собрал деньги не тем способом, который предписывают нормативные акты, — начинается уголовный процесс и суд. Никто ничего себе в карман не положил, но тем не менее — буква закона незыблема и священна.

Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Никакие прошлые заслуги не оправдывают нарушений закона. Речь о соразмерности. Стоят ли эти несколько тысяч, оформленные «не так», всей этой юридической кутерьмы? Даже в качестве прецедента, чтобы другие боялись? Чего боялись? Того, что надо уметь хитрее оформлять бумажки, устраивая бал/конференцию? Какую пользу обществу это принесёт?", - размышляет Латковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Важно

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

Читать
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать