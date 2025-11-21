Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

У нас есть потенциал для роста: Силиня на открытии конференции Банка Латвии по народному хозяйству

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Кредитование в Латвии ниже, чем в среднем по Европе, но потенциал для роста достаточно велик, заявила в пятницу премьер-министр Эвика Силиня на открытии конференции Банка Латвии по народному хозяйству.

По ее словам, кредитование является одним из основных условий экономического роста, и одна из главных целей правительства Латвии - способствовать его развитию.

"Кредитование способствует росту предприятий, помогает людям покупать жилье, создает новые рабочие места и повышает благосостояние. Если есть кредитные ресурсы, создаются новые проекты, когда доступны финансовые ресурсы, создаются новые инвестиции и инфраструктура", - сказала премьер-министр.

Силиня также отметила, что последние данные Банка Латвии свидетельствуют о положительной тенденции - кредитование растет после нескольких лет стагнации. Кредитный портфель предприятий в этом году вырос на 18,6%, а кредиты домашних хозяйств - на 8,9%.

"Это означает, что общий кредитный портфель растет быстрее, чем экономика Латвии, что является значительным поворотом после многих лет спада, и это положительно", - сказала Силиня, добавив, что это очень позитивная новость для Латвии, так как она показывает, что экономика развивается и активность восстанавливается.

Премьер-министр подчеркнула, что развитие кредитования - это не только задача правительства. Важно, чтобы и банки активнее участвовали в адаптации своей кредитной политики к текущей ситуации в Латвии и еврозоне.

"Совместная работа правительства, Банка Латвии и финансового сектора, а также участие предприятий и учет потребностей общества позволили достичь положительных результатов", - сказала Силиня, добавив, что Латвия еще не достигла среднеевропейского уровня, но потенциал для роста достаточно высок.

"Кредитование может развиваться только при наличии всех необходимых элементов - стабильной экономики, ясной и прозрачной политики, честной конкуренции и четких правил игры", - сказала премьер-министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев
Важно

«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
Важно

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:30 21.11.2025
США усилили давление на Украину ради мирного соглашения
Bitnews.lv 1 час назад
«Дам 2000 евро!» Пьяный водитель еще и за взятку ответит
Bitnews.lv 2 часа назад
Франция: Париж не торопится
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: а люди всё равно едут
Sfera.lv 6 часов назад
Словакия: соцсети не для детей
Sfera.lv 7 часов назад
ЕС: топонимы монополизировать нельзя
Sfera.lv 7 часов назад
Италия: тонны контрафакта томатной пасты
Sfera.lv 9 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 1 день назад

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Читать
Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Читать

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Читать

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Читать

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Читать

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Читать

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Читать