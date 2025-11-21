У нас есть потенциал для роста: Силиня на открытии конференции Банка Латвии по народному хозяйству

По ее словам, кредитование является одним из основных условий экономического роста, и одна из главных целей правительства Латвии - способствовать его развитию.

"Кредитование способствует росту предприятий, помогает людям покупать жилье, создает новые рабочие места и повышает благосостояние. Если есть кредитные ресурсы, создаются новые проекты, когда доступны финансовые ресурсы, создаются новые инвестиции и инфраструктура", - сказала премьер-министр.

Силиня также отметила, что последние данные Банка Латвии свидетельствуют о положительной тенденции - кредитование растет после нескольких лет стагнации. Кредитный портфель предприятий в этом году вырос на 18,6%, а кредиты домашних хозяйств - на 8,9%.

"Это означает, что общий кредитный портфель растет быстрее, чем экономика Латвии, что является значительным поворотом после многих лет спада, и это положительно", - сказала Силиня, добавив, что это очень позитивная новость для Латвии, так как она показывает, что экономика развивается и активность восстанавливается.

Премьер-министр подчеркнула, что развитие кредитования - это не только задача правительства. Важно, чтобы и банки активнее участвовали в адаптации своей кредитной политики к текущей ситуации в Латвии и еврозоне.

"Совместная работа правительства, Банка Латвии и финансового сектора, а также участие предприятий и учет потребностей общества позволили достичь положительных результатов", - сказала Силиня, добавив, что Латвия еще не достигла среднеевропейского уровня, но потенциал для роста достаточно высок.

"Кредитование может развиваться только при наличии всех необходимых элементов - стабильной экономики, ясной и прозрачной политики, честной конкуренции и четких правил игры", - сказала премьер-министр.