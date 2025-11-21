Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
22-летний геймер из Петербурга потерял способность ходить после энергетиков

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 15:09

Петербургские врачи сообщили о тяжёлом случае молодого пациента, который потерял способность ходить после длительного злоупотребления энергетическими напитками. По их данным, 22-летний Артём начал с одной банки в день, но постепенно довёл норму до 3–5 банок на пустой желудок, проводя за играми долгие ночи.

Первый раз он попал в больницу с сильными болями в животе, рвотой и тошнотой — медики диагностировали панкреатит. Однако приступы повторялись, и спустя несколько месяцев в поджелудочной железе сформировалась киста. При третьей госпитализации состояние резко ухудшилось: развилась гнойная некрозная форма панкреатита и общая интоксикация организма.

На фоне тяжёлого воспаления и системного поражения тканей у Артёма отказали ноги. Сейчас он проходит длительную реабилитацию и заново учится ходить.

Петербургские специалисты подчёркивают: чрезмерное употребление энергетиков, особенно натощак, может приводить к тяжёлым поражениям желудочно-кишечного тракта и опасным осложнениям, вплоть до необратимого повреждения органов.

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом
«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском
«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Читать

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Читать

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Читать

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Читать

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Читать

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Читать