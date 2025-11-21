22-летний геймер из Петербурга потерял способность ходить после энергетиков

Первый раз он попал в больницу с сильными болями в животе, рвотой и тошнотой — медики диагностировали панкреатит. Однако приступы повторялись, и спустя несколько месяцев в поджелудочной железе сформировалась киста. При третьей госпитализации состояние резко ухудшилось: развилась гнойная некрозная форма панкреатита и общая интоксикация организма.

На фоне тяжёлого воспаления и системного поражения тканей у Артёма отказали ноги. Сейчас он проходит длительную реабилитацию и заново учится ходить.

Петербургские специалисты подчёркивают: чрезмерное употребление энергетиков, особенно натощак, может приводить к тяжёлым поражениям желудочно-кишечного тракта и опасным осложнениям, вплоть до необратимого повреждения органов.