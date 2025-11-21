Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теперь ИИ формирует наше представление о реальности? Сартс предупреждает (1)

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 14:28

LETA

Искусственный интеллект (ИИ) преобразует то, как люди принимают решения, заявил на проходящем сегодня в Рижском замке форуме, посвященном влиянию ИИ на государственную конкурентоспособность, безопасность и систему публичного управления, директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

Он отметил, что ИИ гораздо в большей степени влияет на формирование представлений о реальности, чем любые социальные сети. По словам Сартса, существует ряд исследований, показывающих, что искусственный интеллект способен убеждать людей эффективнее, чем сами люди. "Конечно, эксперты высшего класса превзошли бы ИИ, но все равно он очень убедителен", - сказал Сартс.

Он также отметил, что люди используют ИИ как модель отношений. Уже есть данные, показывающие, что люди буквально влюбляются в системы искусственного интеллекта. "Они формируют глубокое притяжение, и это происходит прямо сейчас", - заявил Сартс. По его мнению, это свидетельствует о том, что потенциал влияния ИИ будет только расти.

Сартс подчеркивает, что этому влиянию подвержены демократические общества с зависимостью от свободного информационного потока. Такие страны, как Россия или Китай, рассматривают ИИ как инструмент, способный обеспечить контроль за населением, добавил он.

Будущей основой информационной инфраструктуры, по мнению эксперта, станут не социальные сети или интернет, а именно ИИ: "В конечном итоге у каждого из нас будут собственные системы ИИ, которые приведут нас к пониманию мира".

Сейчас важно понять, как подготовиться к эффективному взаимодействию с ИИ, подчеркнул Сартс, отметив, что именно этот вопрос вызывает у него наибольшие опасения.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане

«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев
«Мир до Дня благодарения», — США торопят Киев

«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом
«Дуб — это дуб». Лиана Ланга объяснила, кто может называться латышом

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране (1)

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни (1)

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно (1)

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек (1)

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки (1)

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди (1)

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика (1)

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

