Опрос удивил: почти треть мужчин поколения «Зет» уверены, что жена должна слушаться мужа

Почти треть молодых мужчин считают, что жена должна подчиняться мужу, а важные решения в семье должен принимать именно он.

К такому выводу пришло исследование, в котором приняли участие 23 тысячи человек из 29 стран.

Самое неожиданное — различия между поколениями. Мужчины поколения Z (родившиеся после 1997 года) оказались почти в два раза чаще сторонниками традиционных ролей в браке, чем мужчины поколения бэби-бумеров.

Например, среди бэби-бумеров лишь 13–17% поддержали идею, что жена должна подчиняться мужу.

А среди молодых мужчин таких оказалось значительно больше.

При этом взгляды женщин заметно отличаются.

Только 18% девушек поколения Z согласились с тем, что жена должна всегда слушаться мужа. Среди женщин старшего поколения таких ещё меньше — всего около 6%.

Исследование также показало ещё один любопытный парадокс.

С одной стороны, часть молодых мужчин придерживается традиционных представлений о ролях в семье.

С другой — именно они чаще считают, что женщина с успешной карьерой выглядит более привлекательной. Так ответили 41% молодых мужчин, тогда как среди бэби-бумеров такого мнения придерживаются лишь 27%.

Социологи обращают внимание на влияние интернета.

Многие молодые мужчины проводят много времени в онлайн-сообществах, где активно обсуждают темы мужественности и отношений. В таких пространствах традиционные идеи о ролях мужчин и женщин могут постоянно повторяться и усиливаться.

При этом сами молодые люди признают: интернет-дискуссии и реальная жизнь часто выглядят совершенно по-разному.

Но цифры исследования показывают одно — разговоры о том, какой должна быть современная семья, похоже, только начинаются.





