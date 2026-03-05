По 250 тысяч долларов платят семьи за вылет из Дубая: СМИ

По данным страховых компаний, специализирующихся на кризисном страховании, предприятия тратят десятки и даже сотни тысяч долларов на эвакуацию своих сотрудников из Дубая, поскольку стоимость чартерных рейсов и аренды автомобилей резко возросла.

Хотя некоторые рейсы возобновились после нескольких дней простоя, всё больше людей ищут способы покинуть город.

По данным одной страховой компании, общая стоимость эвакуации семьи из двух взрослых и двух детей на частном самолете может достигать 250 000 долларов.

Представители отрасли указывают, что цены на чартерные рейсы также примерно удвоились по сравнению с прошлыми выходными.

Цены на наземный транспорт также резко выросли — аренда такси или частного микроавтобуса из Дубая в Маскат (Оман) или Эр-Рияд (Саудовская Аравия), одни из самых популярных направлений для тех, кто покидает город, теперь стоит тысячи долларов, а не несколько сотен, как раньше.

Несмотря на то, что компании рекомендуют сотрудникам работать удаленно, все больше жителей и туристов пытаются покинуть страну, поскольку нет ясности относительно того, когда может закончиться конфликт.

«До вторника, 3 марта, люди оставались в стране; они были более или менее спокойны и говорили, что не уедут. Теперь все понимают, что это займет некоторое время. Теперь люди едут в Оман и покидают страну», — отметила Дарья Гуристримба, глава туристического агентства Globe7.

Отъезд семей также подтверждается увеличением числа запросов на рейсы с животными. Основатель EnterJet Чарльз Робинсон отметил, что количество запросов на эвакуацию с животными значительно возросло за последние 24 часа, поскольку многие семьи решили вообще покинуть регион.

Несмотря на частичное возобновление авиасообщения с Дубаем и Абу-Даби, количество рейсов по-прежнему ограничено — Emirates, Flydubai и Etihad выполняют некоторые рейсы, но регулярные полеты остаются приостановленными.

Рейсы Qatar Airways по-прежнему отменены из-за закрытия воздушного пространства Катара, и десятки тысяч пассажиров, которые должны были вылететь из основных аэропортов региона, до сих пор остаются в затруднительном положении.

Тем временем правительства нескольких стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию, организуют репатриационные рейсы для возвращения своих граждан домой. Например, авиакомпания Air France выполнила рейс из Маската 3 марта, а немецкая Lufthansa также планирует рейс для эвакуации немецких граждан.