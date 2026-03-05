По 250 тысяч долларов платят семьи за вылет из Дубая: СМИ

Редакция PRESS 5 марта, 2026 13:43

Мир 0 комментариев

По мере эскалации конфликта на Ближнем Востоке все больше людей пытаются покинуть Дубай. В настоящее время стоимость эвакуации семьи с двумя детьми может достигать 250 000 долларов при использовании частных самолетов, сообщает nra.lv со ссылкой на Financial Times.

По данным страховых компаний, специализирующихся на кризисном страховании, предприятия тратят десятки и даже сотни тысяч долларов на эвакуацию своих сотрудников из Дубая, поскольку стоимость чартерных рейсов и аренды автомобилей резко возросла.

Хотя некоторые рейсы возобновились после нескольких дней простоя, всё больше людей ищут способы покинуть город.

По данным одной страховой компании, общая стоимость эвакуации семьи из двух взрослых и двух детей на частном самолете может достигать 250 000 долларов.

Представители отрасли указывают, что цены на чартерные рейсы также примерно удвоились по сравнению с прошлыми выходными.

Цены на наземный транспорт также резко выросли — аренда такси или частного микроавтобуса из Дубая в Маскат (Оман) или Эр-Рияд (Саудовская Аравия), одни из самых популярных направлений для тех, кто покидает город, теперь стоит тысячи долларов, а не несколько сотен, как раньше.

Несмотря на то, что компании рекомендуют сотрудникам работать удаленно, все больше жителей и туристов пытаются покинуть страну, поскольку нет ясности относительно того, когда может закончиться конфликт.

«До вторника, 3 марта, люди оставались в стране; они были более или менее спокойны и говорили, что не уедут. Теперь все понимают, что это займет некоторое время. Теперь люди едут в Оман и покидают страну», — отметила Дарья Гуристримба, глава туристического агентства Globe7.

Отъезд семей также подтверждается увеличением числа запросов на рейсы с животными. Основатель EnterJet Чарльз Робинсон отметил, что количество запросов на эвакуацию с животными значительно возросло за последние 24 часа, поскольку многие семьи решили вообще покинуть регион.

Несмотря на частичное возобновление авиасообщения с Дубаем и Абу-Даби, количество рейсов по-прежнему ограничено — Emirates, Flydubai и Etihad выполняют некоторые рейсы, но регулярные полеты остаются приостановленными.

Рейсы Qatar Airways по-прежнему отменены из-за закрытия воздушного пространства Катара, и десятки тысяч пассажиров, которые должны были вылететь из основных аэропортов региона, до сих пор остаются в затруднительном положении.

Тем временем правительства нескольких стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Италию, организуют репатриационные рейсы для возвращения своих граждан домой. Например, авиакомпания Air France выполнила рейс из Маската 3 марта, а немецкая Lufthansa также планирует рейс для эвакуации немецких граждан.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

