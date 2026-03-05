Демократам США не удалось «отменить» войну с Ираном. И другие новости о Ближнем Востоке

Проект резолюции получил 47 голосов против 53. Палата представителей должна проголосовать по этому же вопросу в пятницу.

Израильские военные заявляют, что Иран выпустил несколько ракет по Израилю рано утром в четверг, сообщений о жертвах не поступало.

Три человека погибли и шесть получили ранения в результате двух израильских ударов вблизи Бейрута. Ливанские СМИ сообщают, что удары были нанесены по дороге, ведущей к международному аэропорту имени Рафика Харири, они ссылаются на Министерство здравоохранения Ливана.

Военные США подтвердили имя пятого военного, погибшего в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте в первые дни войны, а также имя, предположительно, шестого солдата, погибшего в результате этой атаки.

Около 20 тысяч моряков оказались заблокированы из-за событий в Ормузском проливе, сообщил глава Международной морской организации ООН Би-би-си.

Как стало известно Би-би-си, рейс, зафрахтованный правительством Великобритании для возвращения британцев из Омана, не вылетел, как планировалось, в среду вечером из-за технической неполадки. Qatar Airways заявляет, что в четверг выполнит другие рейсы.

Согласно заявлению МВД Катара, в качестве временной меры предосторожности началась эвакуация жителей, проживающих рядом с посольством США в Дохе. Это произошло после того, как на этой неделе посольства США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также консульство США в Дубае подверглись атакам беспилотников.

По данным британского агентства морской безопасности UKMTO, на танкере у берегов Кувейта произошел «мощный взрыв», который привел к разливу нефти.

«США горько пожалеют, что создали прецедент». Иран признал потопление фрегата

Власти Ирана впервые публично прокомментировали удар США по своему фрегату у берегов Шри-Ланки.

«США совершили злодеяние на море, в 2000 миль от берегов Ирана», — написал в соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Фрегат Dena, приглашенный ВМС Индии с почти 130 моряками на борту, подвергся атаке в международных водах без предупреждения», — пояснил глава иранского МИДа.

«Запомните мои слова: США горько пожалеют, что создали прецедент», — заявил он.