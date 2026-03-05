Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Демократам США не удалось «отменить» войну с Ираном. И другие новости о Ближнем Востоке

5 марта, 2026 09:55

Мир 0 комментариев

Сенат США отклонил резолюцию, которая могла бы ограничить возможность для Дональда Трампа отдавать приказы о дальнейших военных действиях в Иране. Законопроект потребовал бы вывода американских войск из зоны конфликта, если бы Конгресс не одобрил операцию.

Проект резолюции получил 47 голосов против 53. Палата представителей должна проголосовать по этому же вопросу в пятницу.

Израильские военные заявляют, что Иран выпустил несколько ракет по Израилю рано утром в четверг, сообщений о жертвах не поступало.

Три человека погибли и шесть получили ранения в результате двух израильских ударов вблизи Бейрута. Ливанские СМИ сообщают, что удары были нанесены по дороге, ведущей к международному аэропорту имени Рафика Харири, они ссылаются на Министерство здравоохранения Ливана.

Военные США подтвердили имя пятого военного, погибшего в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте в первые дни войны, а также имя, предположительно, шестого солдата, погибшего в результате этой атаки.

Около 20 тысяч моряков оказались заблокированы из-за событий в Ормузском проливе, сообщил глава Международной морской организации ООН Би-би-си.

Как стало известно Би-би-си, рейс, зафрахтованный правительством Великобритании для возвращения британцев из Омана, не вылетел, как планировалось, в среду вечером из-за технической неполадки. Qatar Airways заявляет, что в четверг выполнит другие рейсы.

Согласно заявлению МВД Катара, в качестве временной меры предосторожности началась эвакуация жителей, проживающих рядом с посольством США в Дохе. Это произошло после того, как на этой неделе посольства США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также консульство США в Дубае подверглись атакам беспилотников.

По данным британского агентства морской безопасности UKMTO, на танкере у берегов Кувейта произошел «мощный взрыв», который привел к разливу нефти.

«США горько пожалеют, что создали прецедент». Иран признал потопление фрегата

Власти Ирана впервые публично прокомментировали удар США по своему фрегату у берегов Шри-Ланки.

«США совершили злодеяние на море, в 2000 миль от берегов Ирана», — написал в соцсети X министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Фрегат Dena, приглашенный ВМС Индии с почти 130 моряками на борту, подвергся атаке в международных водах без предупреждения», — пояснил глава иранского МИДа.

«Запомните мои слова: США горько пожалеют, что создали прецедент», — заявил он.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать