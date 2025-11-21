«Дам 2000 евро», пьяный водитель пытался подкупить полицию

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,73 промилле. Осознав, что грозит уголовное наказание, мужчина несколько раз предлагал сотрудникам полиции взятку в размере 2000 евро.

«Он настойчиво пытался договориться, но каждый раз получал отказ», — сообщили в Государственной полиции.

Полицейские задержали водителя и поместили его в изолятор временного содержания. По факту произошедшего начаты два уголовных процесса — за управление транспортом в нетрезвом виде и за попытку подкупа должностных лиц.