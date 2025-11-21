Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дам 2000 евро», пьяный водитель пытался подкупить полицию

21 ноября, 2025

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе в ночь на четверг пьяный водитель пытался откупиться от полицейских, сообщает LETA. Инцидент произошёл около 00:20 на улице Ятниеку, где патруль остановил автомобиль «Audi». За рулём находился мужчина 1987 года рождения, чьё поведение вызывало подозрение.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,73 промилле. Осознав, что грозит уголовное наказание, мужчина несколько раз предлагал сотрудникам полиции взятку в размере 2000 евро.

«Он настойчиво пытался договориться, но каждый раз получал отказ», — сообщили в Государственной полиции.
Полицейские задержали водителя и поместили его в изолятор временного содержания. По факту произошедшего начаты два уголовных процесса — за управление транспортом в нетрезвом виде и за попытку подкупа должностных лиц.

