Учителя говорят: переход на латышский дался труднее, чем ожидалось

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 16:16

LETA

Прошло более тридцати лет после восстановления независимости Латвии, и только этот учебный год стал первым, когда все школы страны официально обучают исключительно на латышском языке. В реформу включены и бывшие школы национальных меньшинств, прежде всего русские.

По данным Государственной службы качества образования (ГСКО), в прошлом учебном году в трети школ возникли серьёзные трудности. Проверки в 70 учебных заведениях показали, что лишь десятая часть школ адаптировала программу к реальному уровню владения латышским языком. В 80 процентах случаев педагоги не применяют методики, направленные на развитие языка, такие как групповая и парная работа, сообщает Latvijas Avīze.

«Наша цель — чтобы все молодые люди свободно говорили по-латышски. Как подростки общаются между собой по-английски, потому что это модно, так пусть теперь говорят и по-латышски», — рассказала директор Рижской 13-й средней школы Инна Бурова.
Она подчеркнула, что уровень владения языком у школьников сильно различается: от свободного общения до элементарных фраз. «Есть дети, которым переход дался особенно тяжело. Они не могут полноценно усваивать предметы из-за слабого знания языка. Всё зависит не только от школы, но и от семьи. Если родители осознают важность латышского языка, ребёнок это чувствует», — добавила Бурова.

По словам директора, для многих русских школьников школа остаётся единственным местом, где они говорят по-латышски. ГСКО предлагает изменить систему экзаменов, так как часть выпускников, успешно сдавших латышский язык в 9-м классе, не способны качественно продолжить обучение.

Учительница Инга Папарде, окончившая программу Mācītspēks Латвийского университета, рассказала, что раньше академическая среда слабо поддерживала реформу: «Казалось, что университеты живут в иллюзиях и не видят реальности. Сейчас ситуация меняется — появились обсуждения и больше методических материалов».

«Грипп наступает»: SPKC фиксирует рост случаев по всей стране

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последнюю неделю в Латвии зафиксирован рост заболеваемости гриппом, хотя общая активность инфекции остаётся низкой. Клинически болезнь подтверждена у 31 пациента, а уровень заболеваемости составил 45,7 случая на 100 000 жителей — на 58,8% больше, чем неделей ранее.

Загрузка

«Чистый хаос»: новые сканеры ЕС довели туристов до слёз и толкотни

Всюду жизнь 17:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Европейская система цифрового контроля на границах — та самая EES, где нужно сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться как на новый паспорт — начала работать, и первые впечатления у туристов мягко говоря… яркие.

Бесплатные медуслуги оставят только работающим в Латвии. Возможно

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

Правительство Латвии одобрило поправки к Закону о финансировании здравоохранения, согласно которым бесплатные медицинские услуги будут предоставляться только тем, кто живёт и работает в стране, уплачивая здесь налоги. Теперь решение предстоит принять Сейму.

В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Литва жалуется: белорусы не выпускают литовские фуры уже вторые сутки

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Уже вторые сутки после возобновления работы пунктов пересечения границы Медининкай и Шальчининкай из Белоруссии не выпускаются зарегистрированные в Литве грузовики, сообщает литовская пограничная служба. При этом более десяти литовских фур за это время въехали на территорию Белоруссии, но не вернулись обратно.

Новый бардак в больницах. «Электронное направление» вызвало сбои и очереди

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

С четверга, 20 ноября, в Латвии начался завершающий этап перехода на электронные направления к врачам-специалистам и на обследования. Для этого в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) появился новый раздел, сообщает Lsm.lv.

Кэти Перри и Джастин Трюдо: неожиданный роман поп-звезды и канадского политика

Всюду жизнь 16:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

Для тех, кто следит скорее за Рижской думой, чем за Голливудом, короткое напоминание: Кэти Перри — одна из самых узнаваемых поп-звёзд нулевых и 2010-х, автор «Roar», «Firework» и десятков мировых хитов. Джастин Трюдо — бывший премьер-министр Канады, политик с репутацией харизматичного реформатора, которого мировые медиа годами называли «самым фотогеничным мировым лидером».

