Учителя говорят: переход на латышский дался труднее, чем ожидалось

По данным Государственной службы качества образования (ГСКО), в прошлом учебном году в трети школ возникли серьёзные трудности. Проверки в 70 учебных заведениях показали, что лишь десятая часть школ адаптировала программу к реальному уровню владения латышским языком. В 80 процентах случаев педагоги не применяют методики, направленные на развитие языка, такие как групповая и парная работа, сообщает Latvijas Avīze.

«Наша цель — чтобы все молодые люди свободно говорили по-латышски. Как подростки общаются между собой по-английски, потому что это модно, так пусть теперь говорят и по-латышски», — рассказала директор Рижской 13-й средней школы Инна Бурова.

Она подчеркнула, что уровень владения языком у школьников сильно различается: от свободного общения до элементарных фраз. «Есть дети, которым переход дался особенно тяжело. Они не могут полноценно усваивать предметы из-за слабого знания языка. Всё зависит не только от школы, но и от семьи. Если родители осознают важность латышского языка, ребёнок это чувствует», — добавила Бурова.

По словам директора, для многих русских школьников школа остаётся единственным местом, где они говорят по-латышски. ГСКО предлагает изменить систему экзаменов, так как часть выпускников, успешно сдавших латышский язык в 9-м классе, не способны качественно продолжить обучение.

Учительница Инга Папарде, окончившая программу Mācītspēks Латвийского университета, рассказала, что раньше академическая среда слабо поддерживала реформу: «Казалось, что университеты живут в иллюзиях и не видят реальности. Сейчас ситуация меняется — появились обсуждения и больше методических материалов».