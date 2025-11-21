Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В ООН заявили: из Украины бежали около 10 миллионов человек

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 17:15

Мир 0 комментариев

Продолжающаяся более трёх с половиной лет война в Украине приводит к дальнейшему росту числа беженцев. Около 10 миллионов украинцев покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Только в этом году от насилия бежали 122 тысячи человек. В большинстве случаев это женщины, дети и пожилые люди из регионов, прилегающих к линии фронта. С начала войны в Украине погибли или получили ранения сотни тысяч военнослужащих и мирных граждан, отмечает OCHA.

«Ситуация в прифронтовых зонах остаётся критической. Тысячи людей не имеют доступа к воде, медпомощи и электричеству», — говорится в отчёте организации.
Особенно тяжёлое положение сохраняется в городах Покровск и Мирноград Донецкой области, где до сих пор проживают около 1500 человек — в основном пожилые люди и инвалиды. В Лимане около 3000 жителей отрезаны от гуманитарной помощи из-за продолжающихся боёв.

По данным ООН, дети остаются одной из самых уязвимых групп: многие из них уже несколько раз пережили принудительное переселение, а некоторые своими глазами видели разрушение школ, домов и больниц. Международные организации предупреждают, что гуманитарная ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается.

